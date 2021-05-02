16530 صفقة عقارية بـ 36 مليار درهم في دبي خلال 4 أشهر

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

سجل سوق صفقات بيع وشراء العقارات في دبي 36 مليار درهم تقريباً قيمة 16530 صفقة أبرمها مستثمرون محليون ودوليون ما بين يناير وحتى نهاية أبريل 2021 بحسب بيانات رسمية حصل عليها «البيان»، وأظهرت البيانات ذاتها نمواً لافتاً في مبيعات عقارات دبي بنسبة 44% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020، حيث سجلت صفقات البيع 24.9 مليار درهم.

ويبدو لافتاً تصاعد الحراك الاستثماري في سوق عقارات دبي منذ النصف الثاني من العام الماضي، إذ تمكنت السوق من التعافي السريع من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، وصعد أداؤها بقوة خلال الربع الأول من العام الجاري بدفع من عوامل عدة في زيادة النشاط الاستثماري من جانب المستثمرين، لاسيما قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي والتأشيرات السياحية متعددة الدخول، إذ انعكس ذلك إيجابياً على استقرار أسعار البيع والشراء وعلى القيمة الإيجارية وتصاعد مؤشرات امتصاص المعروض على خلفية تزايد الإقبال على العقارات عموماً والجاهزة خصوصاً.

وذهبت حصة الأسد من إجمالي مبيعات السوق إلى العقارات السكنية والتجارية بمبلغ 15.4 مليار درهم قيمة مبيعات 11.368 وحدة سكنية وتجارية منجزة وقيد الإنجاز، و12.4 مليار درهم قيمة مبيعات 3.559 مبنى وفيلا سكنية جاهزة وقيد الإنجاز، فيما سجلت سوق الأراضي المعدة للتطوير 8 مليارات درهم قيمة مبيعات 1.603 قطع أرض سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات.

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