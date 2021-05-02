76 مليوناً صافي أرباح «أم القيوين الوطني» الربعية

المصدر: (أم القيوين - وام)

حقق بنك أم القيوين الوطني صافي ربح بلغ 76.49 مليون درهم في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 2021 بحسب تقرير المراجعة والبيانات الصادرة من البنك عن الربع الأول من العام الحالي.

وشهد صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 5% مقارنة بأرباح الربع الأول من عام 2020 البالغة 72.82 مليون درهم، على الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية بسبب تفشي جائحة «كوفيد 19». وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 26% حتى مارس الماضي، مما يعكس الكفاءة التشغيلية للبنك والأنظمة الفاعلة في إدارة التكاليف.

وبلغ إجمالي الأصول 13.68 مليار درهم، مع استقرار معدل الودائع إلى القروض والسلفيات بنسبة 110%. وبلغت نسبة صافي التمويل الثابتة خلال الربع الأول بحسب معايير بازل 113% مقارنة مع الحد الأدنى المحدد وهو 100% مما يمكن البنك من زيادة نطاق محطة القروض.

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