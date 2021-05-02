2657 حساباً جديداً في سوق دبي المالي خلال 4 أشهر

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي 2657 حساباً جديداً خلال الأربعة أشهر الأولي من العام الجاري، فيما اضافت 688 حساباً خلال شهر أبريل الماضي، وفق رصد «البيان الاقتصادي».

واستحوذت «بي اتش مباشر» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة منذ بداية العام بواقع 471 حساباً، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 342 حساباً، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» نحو 219 حساباً، يليه «المجموعة المالية هيرميس» نحو 184 حساباً، و«الرمز كابيتال» 169 حساباً.

وجاءت «أرقام سيكيوريتيز» سادساً بعدد 163 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 149 حساباً، ثم «دبي الإسلامي للخدمات المالية» 144 حساباً، و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» 95 حساباً و87 حساباً لـ«الدولية للأوراق المالية» و82 حساباً «الأنصاري للخدمات المالية» و72 حساباً «أبوظبي الأول للأوراق المالية». ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي وعددها 29 شركة، أكثر من 484.7 ألف صفقة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري.

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