60.7 مليون درهم أرباح «طيران أبوظبي» بارتفاع 11.9 %

حققت شركة «طيران أبوظبي» أرباحاً بقيمة 60.726 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقابل 54.266 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2020 بارتفاع قدره 11.9%.

وتراجعت الأرباح التشغيلية في الفترة المقارنة بنسبة 31.1% إلى 87.113 مليون درهم مقارنة مع 126.347 مليون درهم في الفترة الفترة المقابلة من عام 2020. وتراجعت كذلك الإيرادات بنسبة 34.7% إلى 359.24 مليون درهم مقابل 550.37 في الربع الأول من العام الماضي. وأوضحت المجموعة في إفصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية أن تفشي الوباء وانخفاض أسعار النفط خلال الفترة الحالية أحدث تأثيراً سلبياً على المجموعة، إلا أن «طيران أبوظبي» تمكنت من الحفاظ على ربحيتها بفضل تنوع أنشطة المجموعة. (أبوظبي – البيان)

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