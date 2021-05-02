78 % من تداولات «سوق دبي» لـ 10 شركات وساطة بإجمالي 29 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استحوذت 10 شركات وساطة من بين 29 شركة في سوق دبي المالي على نحو 78% أو ما يعادل 29.2 مليار درهم من إجمالي تعاملات الشركات خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021 والبالغة نحو 37.4 مليار درهم. وتصدرت «هيرميس» القائمة، بحصة 5.49 مليارات ما يعادل 14.68% تليها «بي إتش مباشر» بنحو 4.24 مليارات 11.36% من إجمالي قيم التداول .

وحلت في المركز الثالث «أرقام سيكيورتيز» بـ10.92% تلتها «الرمز كابيتال» بنحو 10.4% ثم «أبوظبي الإسلامي» بنحو7.7% ثم «الإمارات دبي الوطني » بنحو 2.77 مليوناً بنسبة 7.43% ثم «أبوظبي الأول » بحصة 5.09% تلاها «أبوظبي التجاري » بنحو 4.04%. وفى المركز التاسع جاءت «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بـ3.31% ثم «الضمان» بـ3.08% ثم «مينا كورب» بـ2.43%، يتبعها «المشرق » بـ867 مليوناً، ثم «إتش إس بي سي» 2.02% و«سيكو» بـ1.98%.

وبلغت حصة «الدولية» نحو 1.94% تعادل 724.17 مليوناً، ثم «الشارقة الإسلامي» بنحو 664.08 مليوناً بـ1.78% و«الأنصاري» 1.38% تعادل 516.9 مليوناً يتبعها «الإمارات الإسلامية» بحصة 1.3% و«الساحل» بنحو 1.27% و«دار التمويل» بـ1.16%.ووصلت حصة «دبي التجاري» لـ0.93% ثم «شروق» بـ0.89% تلاها «آر إم زد إم» بـ0.87% أو 325.59 مليوناً ثم «الدار» بنحو 0.55% ثم «الوثبة» بنحو 0.45% و«بي اتش إم إم» بـ0.27% و«البروج» بحصة 0.25% ثم «وورلد انفستمنتس» بـ0.2%.

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