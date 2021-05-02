128.3 مليون دولار أرباح البنك العربي الفصلية

المصدر: (دبي-البيان)

بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي 128.3 مليون دولار في الربع الأول مقابل 147.6 مليون في الفترة المقابلة 2020 وبتراجع 13% كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة وبلغت حقوق الملكية 10 مليارات دولار. وارتفعت أصول المجموعة نهاية مارس إلى 62.5 مليار دولار منها 8.1 مليارات دولار تخص بنك عمان العربي مقارنة بـ50.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة 23%.

وقال صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة إن النتائج المالية الإيجابية في الربع الأول وفي ظل التحديات الاقتصادية مقارنة بالفترة السابقة والتي لم تكن تتضمن بعد الآثار السلبية لهذه الجائحة تعبر عن قدرة البنك على التعامل بمرونة وإيجابية مع المتغيرات وتحقيق أرباح مستدامة.

وأوضح نعمه صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك، أن النتائج تعكس قدرة البنك على التعامل مع كافة التغيرات التي شهدها القطاع المصرفي نتيجة الجائحة وانخفاض أسعار الفوائد وتراجع حركة التجارة العالمية.

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