منصة «موانئ دبي» تعزز التجارة الإلكترونية في إفريقيا

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أفاد موقع «بورت استراتيجي» البريطاني أن منصة التجارة الإلكترونية التي أطلقتها موانئ دبي العالمية والتي ستكون متوفرة في رواندا بداية على أن تتوسع في أنحاء أفريقيا والعالم، ستساعد التجارة الإلكترونية على الازدهار في القارة الإفريقية.

وأكد الموقع أن الجمع بين المنصة والبنية التحتية اللوجستية المادية لموانئ دبي العالمية، والحلول اللوجستية القائمة على البيانات، سيؤدي إلى حل بعض التحديات الرئيسية لنمو التجارة الإلكترونية، بما في ذلك الوفاء الموثوق به والمعاملات المالية الآمنة وحركة البضائع، مشيراً إلى دخول المنصة في شراكة مع الشركات المحلية والحكومة الرواندية للمساعدة في فتح إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية للمؤسسات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة الحجم باستخدام خدمات سلسلة التوريد المتكاملة لموانئ دبي العالمية، وهو ما سيتيح للشركات العالمية العثور على شركاء تجاريين جدد وخدمتهم في إفريقيا، ما يفتح باب الوصول إلى الأسواق سريعة النمو.

وأشار الموقع إلى أن المنصة هي أول متجر على الإنترنت تم إنشاؤه لجميع المصدرين والمستوردين والمصنعين الروانديين المرخصين، وأن موانئ دبي العالمية استثمرت في مركز لوجستي في رواندا يوفر مناولة الحاويات وسلسلة التبريد ومستودعات تخزين البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية التي يمكن إجراء عمليات تصنيع عليها من دون دفع رسوم، وأن المنصة توفر محطة واحدة شاملة مما يضمن تأمين جميع المعاملات على الموقع، مع وجود رسوم شحن جرى التفاوض عليها مسبقاً ومنخفضة كثيراً، مع أوقات عبور مضمونة.

وأفاد محمود البستكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «بوابة دبي التجارية الإلكترونية»، بأن المنصة تشكل نموذجاً جديداً للشراكة مع دولة الإمارات، وأنه تم تصميمها لتعزيز الإمكانات الحالية في رواندا وفتح الأعمال والأسواق بشكل عضوي من خلال تمكين التجارة وتوفير الابتكار.

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