«دو» تطلق باقة اتصال منزلي جديدة

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توفر باقتها الجديدة لخدمات الاتصال المنزلي (du Home اللاسلكية) للمتعاملين في الإمارات، والتي تمكّن العملاء من الحصول على إنترنت غير محدود مقابل 199 درهماً.

وسيحصل العملاء الذين يشتركون في الباقة الجديدة التي تعمل وفق نظام «وصّل ثم ابدأ» ويمكن تفعيلها بشكل فوري، على جهاز توجيه «راوتر» للاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمدة 12 شهراً في خدمة أمازون.

وتدعم باقة الاتصال المنزلي اللاسلكي الجديدة والمستقلة (du Home اللاسلكية) العديد من متطلبات المتعاملين خلال اليوم سواءً للعمل أو الترفيه، بما في ذلك خدمات الاتصال بالإنترنت الأساسية وخدمات بث محتوى الفيديو والموسيقى والوسائط الاجتماعية وتصفح الويب والبريد الإلكتروني والعمل المكتبي.

ونظراً للمستوى العالي من المرونة وسهولة تركيب واستخدام الباقات التي تعمل بنظام «وصّل ثم ابدأ»، لن يحتاج مشتركو الباقة الجديدة من دو سوى إلى خطوات بسيطة لإعدادها وتثبيتها والبدء بالاستمتاع بميزاتها على نحو سلس.

ويشكل تعزيز سعادة المتعاملين من خلال التميز في الخدمة وتقديم خدمات وحلول اتصال جديدة من الأولويات الرئيسة لشركة دو.

وتواصل الشركة التركيز على تطوير وتنويع محفظة خدماتها وعروضها المقدمة للعملاء على امتداد الدولة بهدف توفير المزيد من القيمة لهم وتمكينهم من الاستمتاع بقدرات جديدة للتواصل لا سيّما مع ازدياد توقعاتهم بالحصول على تجارب اتصال وترفيه تلبي متطلباتهم بالتزامن مع تسارع وتيرة التحول الرقمي.

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