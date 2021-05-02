«رُوّاد» تدرب 32 رائد أعمال

المصدر: (الشارقة - البيان)

عقدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ورشة تدريبية افتراضية حول دراسة الجدوى وخطط العمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، شارك فيها 23 متدرباً ومتدربة من رواد ورائدات الأعمال أصحاب المشاريع الأعضاء في المؤسسة.قدم الدورة على مدى يومين تدريبيين خبير التدريب عبد الرحمن الدعيج من دولة الكويت الشقيقة.

وقال حمد علي المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد» إن الورشة تأتي استكمالاً لسلسلة الدورات والبرامج والورش المدرجة ضمن الخطة التدريبية الموجهة لرواد ورائدات الأعمال في العام الحالي، وتهدف إلى تدريب المشاركين وتطوير قدراتهم ومعارفهم لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وخطط العمل في مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم العمل على تحليل جدوى هذه المشاريع قبل اتخاذ قرار المباشرة في تأسيس المشروع.

وأشاد بحرص وتفاعل المشاركين مع محاور الدورة وتطبيقاتها العملية، والذين بلغت نسبة رضاهم 95% عن الدورة من حيث المضمون والتطبيقات العملية، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً في مساعدتهم على اتخاذ القرار الاستثماري السليم. وتعرّف المشاركون خلال الدورة على أهمية دراسات الجدوى وخطط العمل والفروق الأساسية بينهما، حيث تشمل دراسة الجدوى أبعاد المشروع من الناحية التسويقية والتشغيلية والمالية .

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