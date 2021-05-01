"فيتناميز فوديز" ينوع إفطار رمضان في قلب دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلن مطعم "فيتناميز فوديز"، الوجهة المفضلة لدى ذواقة الطعام الفييتنامي، عن عن طرح قائمة طعام رمضانية تضم أربع وجبات إفطار فيتنامية مع باقة واسعة من الخيارات الصحية والغنية مقابل 99 درهم لكل شخص، شاملةً ضريبة القيمة المضافة.

وستطلق العلامة قائمتها الجديدة ضمن فرعيها في دبي داون تاون وأبراج بحيرات جميرا، ليتمكن الضيوف من تناول أطباقهم المفضلة داخل المطعم أو في منازلهم من خلال خدمة التوصيل المتاحة خلال الشهر المبارك لأكثر من 60 منطقة في دبي.

وكان المطعم قد افتتح فرعه في دبي داون تاون في عام 2019 بعد نجاح فرعه الأول في أبراج بحيرات جميرا. كما أنه في 7 أبريل افتتح ثالث فرع للمطعم في متجر تايم آوت ماركت دبي.

وينفرد فرع داون تاون بموقع مميز في برج فيستا السكني مقابل دبي أوبرا ويمنح ضيوفه تجربة مميزة وسط أجوائه الداخلية المريحة. كما توفر صالته الخارجية إطلالة ساحرة على برج خليفة ومترو دبي وساحة إعمار.

ويجمع المطعم بتصميمه وديكوراته بين الملامح العريقة واللمسات العصرية، وتبرز فيه الأجواء الهندسية الفيتنامية التي تتميز بالعفوية والبساطة. ويحتوي على مساحة داخلية واسعة لتناول الطعام، يزيّنها سقف عالي بقدرة استيعاب تصل حتى 70 شخصاً.

فيما تتميز المساحة الخارجية للمطعم بتصميمها الهادئ وأجوائها التي تبعث على الاسترخاء وتتسع لقرابة 90 شخصاً.

ويضمّ المطعم مطبخاً مفتوحاً يعرض عمليات الطبخ مباشرة، إلى جانب منصة شواء تقليدية تذكرنا بأطعمة شوارع فيتنام النابضة بالحياة وبرائحة المشاوي الشهية.

ويستفيد الزوار من خدمة الركن المجاني للسيارات في مواقف الطابق السفلي p3 بالقرب من دبي أوبرا أو يمكنهم ركن سياراتهم في المواقف الخاصة بمطعمي ’باب المنصور‘ و’أرز لبنان‘ مقابل تعرفة بسيطة.

كما يتيح ’فيتناميز فوديز‘ في دبي داون تاون للعملاء خدمة توصيل الطلبات إلى مواقع محددة سيتم إدراجها على تطبيقي ’ديليفرو‘ و’زوماتو‘

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