"جويا بلانكا" تصميم عصري في دبي لمشاريع سكنية مستقبلية

المصدر: دبي- البيان

عمدت شركة "جرين يارد للتطوير العقاري" الى مواجهة التحديات التي تقابل مطوّرو العقارات والمهندسون اليوم، في مقدّمتها كيفية تصميم بناء فاخر يعتمد استخدام مواد عالية الجودة ويتوافق بالوقت نفسه مع متطلبات عصرنا الحديث، مع المحافظة على تكلفة منخفضة وسعر تنافسي في السوق، وذلك بالعديد من الإجراءات والتصاميم، وفي مقدمتها المحافظة على البيئة أيضاً من خلال تطوير مجتمع متطور صديق للبيئة ومستدام في أحدث مشاريعهم السكنية "جويا بلانكا".

فمن خلال رؤية واضحة عازمة على تحقيق هذا الحلم، شرعت جرين يارد بالتعاون مع فريق من الخبراء الإستشاريين والمهنيين، في تطوير هذا المشروع الذي يعتمد على التصميم المميز والإستدامة والسعر التنافسي كركائز أساسية له، هذه الصيغة الثلاثية الذهبية التي أصبحت معيار لنجاح أي مشروع سكني عصري.

استغرقت شركة جرين يارد للتطوير العقاري وقتاً كافياً لدراسة كافة جوانب هذا المشروع وتقييم كل عنصر بهدف تحقيق رؤيتها التي وضعتها له، فسكان المشروع ليسوا مجرّد عدد، إنما يعتبرون شركاء أساسيون فيه، لذلك لم يسع الشركة سوى تقديم الأفضل وتأمين أسلوب حياة صحية لهم ولعائلاتهم.

أما بالنسبة للطبيعة، فتعتبرها الشركة أساس الحياة وعلى الجميع واجب الحفاظ عليها، وفي هذا السياق نجحت في إعتماد جميع وسائل الإستدامة لتحقيق هذه الغاية. ما أنجزته جرين يارد في مشروع جويا بلانكا هو فخر لهم من الناحية الهندسية والبيئية.

من هذا المنطلق، أبهر المشروع المستثمرين بتصميمه المتكامل ووسائل الراحة المتوفرة، مع إعتماده لعناصر الإستدامة للمحافظة على البيئة، إضافةً على حرصه في توفير الرفاهية والسعادة لسكانه، حيث يلفت تصميمه المعاصر والأنيق إنتباهك من النظرة الأولى بتشطيباته المتميّزة والمناظر الطبيعية الخلّابة والأشجار الخضراء المغروسة في جميع أنحاء الأماكن العامة.

كما يوفّر للساكنين صالة رياضية متعددة الإستخدامات، حوض سباحة ضخم، ومسارات طويلة للركض بهدف تشجيعهم على إتباع نمط حياة صحي والمحافظة على لياقتهم، كما تساهم المساحات العامة المفتوحة ومناطق لعب الأطفال وأمكنة الشوي (باربكيو) في خلق روح المشاركة الجماعية التي تعزّز الرابط المجتمعي بين مختلف الأفراد.

أما من الداخل، فقد تم تزويد الوحدات السكنية بتجهيزات تتوافق مع المعايير الدولية لتقليل إستهلاك المياه والطاقة، فضلاً عن الحدّ من البصمة الكربونية بشكل كبير.

إضافةً إلى إعتماد هذا النهج الصديق للبيئة، تم إنجاز هذه الوحدات بمواد عالية الجودة تم توريدها من مورّدين محليين وعالميين شهيرين، كل هذا يتماشى مع هدف المطوّر للتركيز على الإستدامة والفخامة في آن، من خلال بناء منازل صديقة للبيئة بتشطيبات ومواد عالية الجودة تراعي أدق التفاصيل، وبتصميم هندسي مبتكر.

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