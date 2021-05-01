توصيل الغاز لـ189 مشروعاً وتمديد خطوط 9 مناطق بالسيوح بالربع الأول

المصدر: الشارقة - البيان

كثفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها خلال الربع الأول من العام الجاري في مجال تنفيذ مشروعات وخدمات الغاز الطبيعي، حيث كشف التقرير الإحصائي للربع الأول من العام الجاري عن توصيل الغاز الطبيعي لعدد 189 مشروعاً جديداً وإنجاز تمديد خطوط الغاز الطبيعي في (9) مناطق بالسيوح بطول إجمالي 200 كم، كما تم تنفيذ خط استراتيجي من محطة الرحمانية إلى منطقة مويلح التجارية، لخدمة المنطقة وعدد من المناطق والمشاريع التطويرية، مثل الواحة ونسمة والزاهية وتم توصيل خدمات الغاز الطبيعي لـ 6193 من أجهزة الطبخ المنزلي في مدينة الشارقة بأحدث معايير ووسائل الأمان والسلامة كما تم تغيير 11 صندوقاً تالفاً واستبدالها بأخرى جديدة مطابقة لأحدث المواصفات العالمية وتحديث شبكات الغاز الطبيعي لخطوط غاز رئيسية في مناطق مختلفة كما تم تحديث شبكات الغاز الطبيعي لخطوط 466 بناية وفللاً سكنية و16منشأة تجارية.

وأشار التقرير الإحصائي للربع الأول من العام الجاري إلى أنه تم توصيل خدمات الغاز الطبيعي لـ 189 مشروعاً جديداً تضمنت 126 فيلا سكنية و58 مشروعاً تجارياً و3 مشروعات صناعية و 2 مشروع حكومي.

وأوضحت المهندسة آمنة بن هدة مدير إدارة الغاز الطبيعي بالهيئة أن تكثيف جهود الهيئة في مجال تنفيذ مشروعات شبكة الغاز الطبيعي تأتي في إطار حرص الهيئة على الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة، وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي وقوداً بديلاً عن الغاز المسال ( الاسطوانات ) للمحافظة على البيئة والتيسير على سكان الإمارة وتقديم أفضل الخدمات لهم وتحرص على تيسير الإجراءات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي في كافة المناطق، والعمل جارٍ حالياً على تنفيذ المزيد من التمديدات في الشبكة وخاصة في المناطق السكنية الجديدة.

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