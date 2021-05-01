تعرف على "جدول فعاليات دبي" المميزة خلال مايو ويونيو

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، عن مجموعة مميزة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المقرر إقامتها في دبي خلال شهري مايو ويونيو من عام 2021. ويحمل الموسم الجديد لسكان الإمارة وزوارها بمختلف أعمارهم واهتماماتهم أجندة حافلة من الأمسيات الكوميدية والحفلات الموسيقية وغيرها من العروض الاستثنائية.

وبصفتها من أولى المدن العالمية التي أعادت فتح أنشطتها الاقتصادية بما فيها قطاع الفعاليات، ولاسيما الأحداث المباشرة، تلتزم دبي باتخاذ تدابير وقائية صارمة ليتسنى للضيوف الاستمتاع بعروضهم المفضلة في بيئة آمنة. وتماشياً مع الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على سلامة الجمهور، تلتزم جميع الفعاليات بإجراءات السلامة بما في ذلك وسائل الدفع الإلكترونية، وفحص درجة حرارة الجسم عند الوصول إلى المكان، وارتداء الكمامات طوال مدة الفعالية والتقيّد بمبادئ التباعد الجسدي.

أنشطة ترفيهية

يمكن لعشاق الكوميديا الاستمتاع بالعديد من الفعاليات، فبعد النجاح اللافت الذي حققه العام الماضي، يعود مهرجان دبي للكوميديا في شهر مايو ليستضيف مجموعة من ألمع نجوم الكوميديا لمدة 10 أيام من العروض المذهلة في مختلف أنحاء دبي. ويقدم المهرجان لسكان دبي وزوارها برنامجاً حافلاً بالضحك والتشويق خلال الفترة ما بين 13 و22 مايو، مع ما يتضمنه من الكوميديا الارتجالية والعروض الترفيهية والأنشطة المتنوعة بمشاركة نخبة من المواهب الكوميدية العالمية مثل جاد المالح وإدي جريفين وماز جبراني ونمر وألكسندر ريفا وغيرهم.

وتستضيف سفينة كوين إليزابيث 2 مجموعة واسعة من الفعاليات المباشرة هذا الموسم التي جرى استلهامها من العصر الذهبي للرحلات البحرية بالتعاون مع نخبة من الفنانين العالميين. ويأتي في مقدمتها عرض بعنوان لم شمل آبا والذي يحتفي بالفرقة الشهيرة وأبرز أغانيها الكلاسيكية مثل "سوبر تروبر" و"تيك أتشانس أون مي" بين 27 و28 مايو. فيما يطلّ الممثل والشاعر الهندي يحيى بوتوالا على الجمهور مع عرض "ألفاز كا سفر" (رحلة الكلمات) في 2 يونيو ليصحبهم في رحلة عاطفية تجمع بين الفرح والحنين. ويحتفل عرض "ذا كوين إكسبريينس" بالذكرى الأربعين على إطلاق أغنية "وي آر ذا تاشمبينس" بين 24 و25 يونيو ليعود بعشاق الفرقة إلى الأجواء الأصيلة لحفلاتها من خلال إنتاج رائد يحاكي أدق التفاصيل. ويمكن للجمهور أيضا الاستمتاع بتجربة تفاعلية حافلة بالمرح في 11 يونيو مع عرض "هوز لاين إز إت أني وي" لفرقة الكوميديا الارتجالية الشهيرة من المملكة المتحدة ذا نويز نكست دور.

في حين يخطف عرض لابيرل من دراغون أنظار سكان دبي وزوارها بين 12 إلى 20 مايو من خلال تجربة مسرحية ساحرة تجمع بين تصاميم الرقصات المذهلة وعروض الألعاب البهلوانية المشوقة على مسرح مائي مدهش.

عروض عائلية

ترحب سفينة كوين إليزابيث 2 هذا الموسم بالأحبة الصغار لمشاهدة عرضين حافلين بالترفيه والمرح، بما في ذلك عرض حورية البحر الصغيرة خلال الفترة 12 و22 مايو، المستوحى من عالم ديزني والذي يروي قصصاً عن الحب والصداقة والحرية مع باقة من أكثر الأغاني شعبية لدى الأطفال وديكورات ساحرة تنقل المشاهدين إلى أعماق عالم المحيطات. فيما يصور عرض تواريخ رهيبة: بارمي بريطانيا أداءً استثنائياً لمجموعة من الشخصيات المجنونة من 3 إلى 5 يونيو، يستعرض فيه التاريخ البريطاني من منظور كوميدي ليشكل تجربة تعليمية وتفاعلية مثمرة للأطفال.

ومن جهة أخرى يعود "مفاجآت صيف دبي" المرتقب بأبهى حلّة في شهر يونيو مع مجموعة من العروض الرائعة التجارب العائلية الممتعة. وباعتباره من أبرز المحطات في جدول فعاليات دبي، يقدم الحدث للسكان والزوار من مختلف الأعمار والثقافات باقة حافلة من التجارب الترفيهية الممتعة مع تخفيضات قيّمة وعروض مميزة.

فعاليات رياضية

يعود سباق القفال للسفن الشراعية التراثية في 20 مايو من هذا العام ليحتفي بالذكرى الثلاثين على تأسيسه، ويعزز حضوره في مشهد الرياضات المائية التقليدية، حيث سيشهد تنافس المتسابقين على متن قوارب شراعية بطول 60 قدما من أبوظبي إلى دبي.

كما ينطلق سباق دبي للجري الصحراوي في 4 يونيو في ملعب ذا سيفينز ستاديوم. وترحب هذا الفعالية بالمشاركين من مختلف الفئات والقدرات البدني، بدءاً من المضمار الكامل بطول 10 كيلومترات وصولاً إلى المسارات الأقصر على امتداد 5 كم و3 كم ليتسنى للجميع خوض تجربة ممتعة.

وسيكون عشاق اليوغا على موعد مع جلسات مميزة تنظمها منصة كور دايركشن وسط أبرز المعالم الشهيرة في مختلف أنحاء المدينة خلال شهر مايو، بما في ذلك قمة برج خليفة ودبي أوبرا وذا جرين بلانيت.

تجارب أنماط الحياة العصرية

يشكل سوق رايب ماركت في حديقة أكاديمية الشرطة وجهة مثالية للتنزه والاستمتاع بالطقس المشمس في المدينة. ويفتح السوق أبوابه حتى 8 مايو ليستعرض مجموعة من أكشاك الحرف اليدوية والمنتجات العضوية الطازجة، فضلاً عن شاحنات الطعام التي تقدم خيارات واسعة من الوجبات الشهية.

ويمثل جدول فعاليات دبي المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة التي تتيح للزوار والجمهور استكشاف الفعاليات المقبلة وشراء التذاكر بسرعة وثقة من خلال منصة الشراء الخاصة بالتطبيق.

ويمكن زيارة رابط جدول فعاليات دبي، للحصول على المزيد من المعلومات عن الفعاليات التي تستضيفها دبي خلال المرحلة المقبلة، كما تتوفر جميع التذاكر بهذه الفعاليات على موقع وتطبيق جدول فعاليات دبي.

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