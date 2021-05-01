بدء مخالفة المنشآت المتخلفة عن التسجيل في أنظمة مكافحة غسل الأموال

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وزارة الاقتصاد عن انتهاء فترة السماح الإضافية الممددة التي منحتها لمنشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، للتسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، حيث ستبدأ في تطبيق المخالفات ابتداءً من اليوم للمنشآت المتخلفة عن التسجيل.

وكانت الوزارة قد مددت سابقاً مهلة التسجيل في الأنظمة بعد انتهاء مهلة السماح الأولى في 31 مارس 2021، مراعاةً لأوضاع الشركات في ظل الظروف الراهنة، ولإتاحة الفرصة لجميع الشركات المستهدفة باستدراك متطلبات التسجيل واتخاذ التدابير اللازمة، مشيرة إلى أن الشركات المتخلفة عن التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات ستكون اعتباراً من اليوم عرضة للمخالفة.

وأوضحت الوزارة أن الغرامات التي نص عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديداً في المادة رقم 14، فضلاً عن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون والقرارات ذات الصلة، تبدأ من 50 ألف درهم وتصل حتى 5 ملايين درهم، فيما قد تصل العقوبات إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة. وأهابت الوزارة بجميع الشركات المستهدفة الإسراع بالتسجيل وحماية نفسها من طائلة المخالفة القانونية وتأمين استثماراتها من مخاطر غسل الأموال.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها التفتيشية على منشآت قطاع «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» للتأكد من تسجيل الشركات في النظامين، ومراقبة مدى امتثالها للمتطلبات القانونية الأخرى، وفي مقدمتها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وتحديد المستفيد الحقيقي والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتبني سياسات وضوابط داخلية واضحة لتحديد وتجنب مخاطر جرائم غسل الأموال، موضحة أن خطتها التفتيشية ستتضمن جميع فئات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة الاقتصاد، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات.

وتوفر وزارة الاقتصاد من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالتسجيل وذلك عبر الروابط التالية:

• رابط خطوات التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية:

https:/‏‏/‏‏www.economy.gov.ae/‏‏arabic/‏‏AML/‏‏Pages/‏‏goAML-registration.aspx

• رابط خطوات التسجيل في نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات:

https:/‏‏/‏‏www.economy.gov.ae/‏‏arabic/‏‏AML/‏‏Pages/‏‏circulars-notices.aspx

• رابط التدابير المطلوبة من الشركات وفقاً للائحة التنفيذية:

https:/‏‏/‏‏www.economy.gov.ae/‏‏arabic/‏‏AML/‏‏Pages/‏‏default.aspx

وتقوم وزارة الاقتصاد برفع جميع الورش على منصة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على قناتها الرسمية على يوتيوب، بهدف تمكين جميع الشركات والمعنيين والمهتمين بالاطلاع على محتواها، وذلك على الرابط: https:/‏‏/‏‏www.youtube.com/‏‏channel/‏‏UChqcRa_X-2nIOSzrZ8rNZVw

وتهيب الوزارة بجميع المنشآت المستهدفة بالتواصل مع إدارة مواجهة غسل الأموال لديها عبر مركز الاتصال الخاص بالوزارة أو عبر القنوات الرسمية الأخرى في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالتسجيل في النظامين واستيفاء التدابير المطلوبة.

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