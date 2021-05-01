6.3 مليارات سيولة الأسهم في 5 جلسات والضغوط البيعية تنال من الأداء

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي اثر تعرضها لعمليات بيع وضغوط جني أرباح طالت مختلف القطاعات مع سيطرة الترقب على المعنويات انتظاراً لإفصاح مزيد من الشركات والبنوك المدرجة عن أرباحها الربعية، فيما انتعشت السيولة قرب 6.3 مليارات درهم.

وخالف سهم «الإمارات دبي الوطني» الاتجاه العام للأسواق بعدما أغلق في المنطقة الخضراء مدعوماً بإعلان البنك تسجيل أرباح قيمتها 2.3 مليار درهم في الربع الأول، بزيادة نسبتها 12% مقارنة بالفترة نفسها من 2020 وبنسبة 76% عن الربع الرابع من العام الماضي.

وانخفض سوق دبي 0.77% إلى 2605.38 نقاط بضغط أسهم العقار والاستثمار والنقل والتأمين والاتصالات والخدمات، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.9% عند 6046.8 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والسلع.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 6.27 مليارات درهم، منها 5.6 مليارات في أبوظبي و673.5 مليوناً في دبي، وجرى تداول 1.2 مليار سهم، موزعة بواقع 741.7 مليوناً في أبوظبي و483.6 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 19.3 ألف صفقة، واستحوذت 3 أسهم وهي: «العالمية القابضة» و«أبوظبي الأول» و«الدار» على 72% أو 4.5 مليارات درهم من السيولة الإجمالية.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن هناك ترقباً في الأسواق المحلية انتظاراً لإفصاح المزيد من الشركات والبنوك المدرجة عن أرباحها للربع الأول من العام الحالي، حيث ستوضح تلك النتائج وتيرة التعافي المنتظرة من أزمة جائحة «كوفيد19».

وأضاف دياب لـ «البيان الاقتصادي»، أن سوق أبوظبي استمر بالمحافظة على مكاسبه منذ بداية العام حيث قاربت 20%، فيما بلغت مكاسب سوق دبي 5% خلال الفترة نفسها، موضحاً أن الارتفاع يأتي على ضوء التفاؤل للمرحلة القادمة مع تسارع حملة التطعيم وإعطاء اللقاحات لشريحة كبيرة من المجتمع.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 2.47% مع هبوط «إعمار العقارية» 3.6% و«إعمار مولز» 2.6% و«الاتحاد العقارية» 1.86% و«ديار» 2.2% فيما صعد «داماك» 0.84% و«إعمار للتطوير» 1.47%، وهبط قطاع الاستثمار 1.7% على اثر انخفاض «دبي للاستثمار» 1.28% و«سوق دبي المالي» 2.75% و«شعاع كابيتال» 3.5%.

ونزل قطاع النقل 2.5% بعد انخفاض «أرامكس» 3.45% و«العربية للطيران» 1.5% فيما ارتفع «الخليج للملاحة» 2.8%، فيما ارتفع قطاع البنوك 1.15% بدعم صعود «الإمارات دبي الوطني» 3.75% فيما هبط «دبي الإسلامي» 1.5%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 170 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 102.6 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 74.3 مليون درهم. وحقق «الوطنية للتأمينات العامة» أكبر ارتفاع بنسبة 13.36%، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 3.75%، ثم «الإمارات للمرطبات» 2.84%، فيما كان «سلامة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 13.63%، تلاه «إعمار العقارية» 3.6%، ثم «شعاع كابيتال» 3.5%.

وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 21.8 مليون درهم، موزعة بواقع 3.7 ملايين درهم للعرب و3.95 ملايين للخليجيين و14 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 21.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق العاصمة بانخفاض قطاع البنوك 1.09% مع نزول «أبوظبي الأول» 1.52% و«أبوظبي الإسلامي» 1.83% فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 1.13%، ونزل قطاع العقار 3.2% بعد هبوط «الدار» 3.31% و«رأس الخيمة العقارية» 1.65%. وتراجع قطاع الاتصالات 0.84% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.93% بعد هبوط «العالمية القابضة» 0.87% و«إشراق» 4.8% و«الواحة كابيتال» 0.85%، فيما ارتفع قطاع الطاقة 0.06% مع صعود «دانة غاز» 2.86% فيما هبط «أدنوك للتوزيع» 0.66% و«طاقة» 2.16%.

تزعم «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 1.92 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 1.36 مليار درهم، ثم «الدار العقارية» 1.25 مليار درهم، وحقق «الوطنية للتكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 16%، تلاه «الخليج للمشاريع الطبية» 14.95%، ثم «ميثاق للتأمين التكافلي» 13.07%، فيما كان «إيزي ليس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 14.46%، تلاه «فودكو للمواد الغذائية» 10%، ثم «بلدكو» 7.56%.

ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 57.2 مليون درهم، منها 9.4 ملايين للعرب و3.6 ملايين للخليجيين و44.1 مليوناً للأجانب، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 57.2 مليون درهم.

المؤسسات

واتجهت المؤسسات نحو البيع الأسبوع الماضي بصافي استثمار 106.14 ملايين درهم، منها 20.92 مليوناً في دبي و85.22 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 106.14 ملايين درهم، موزعة بواقع 20.92 مليون درهم في دبي و85.22 مليون درهم في أبوظبي.

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