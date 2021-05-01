«راكز».. وجهة استثمارية رائدة تحتضن 15 ألف شركة من 100 دولة

المصدر: رأس الخيمة - وام

تأسست مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في 17 أبريل 2017 برؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لتتابع المسيرة التي بدأتها كل من هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار، ولتعمل تحت مظلة واحدة وفق رؤية موحدة ترمي إلى المساهمة في نمو وازدهار اقتصاد رأس الخيمة، وهي الآن تكمل عامها الرابع لتصبح الوجهة الاستثمارية الرائدة لرجال الأعمال المستثمرين القادمين من العالم.



ظروف استثنائية



وواجه العالم تحديات عدة في 2020 بسبب الظروف الاستثنائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي أثرت على شتى مجالات الحياة والأعمال بشكل عام، وخلال تلك الفترة حرصت «راكز» على تكثيف جهودها من أجل صحة العملاء والموظفين والزوار باعتبار سلامتهم هي الأولوية القصوى، وذلك باتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من حكومة دولة الإمارات لضمان استمرارية العمل وعدم تأثر الخدمات المقدمة للعملاء.

واستمرت «راكز» بمواصلة مسيرتها في ابتكار منتجات وخدمات جديدة للوقوف على متطلبات المستثمرين والتي تشمل باقات تأسيس أعمال مصمّمة حسب الطلب لتتناسب مع احتياجاتهم الفردية وتطوير مرافقها من أجل إتاحة كل أنواع التسهيلات لعملائها وخدمتهم على النحو الذي يضمن مزاولتهم لأعمالهم بكل أريحية دون أي تأثير من العوامل الخارجية.



50 قطاعاً



وتحتضن راكز في الوقت الراهن ما يزيد على 15 ألف شركة من أكثر من 100 دولة من العالم، وتمثل نحو 50 قطاعاً، وتنتمي أغلب الشركات إلى دول مثل الهند والمملكة المتحدة وباكستان ودولة الإمارات وفرنسا، حيث تزاول هذه الشركات أعمالها في بيئة تساعدها على الازدهار في مجالها مثل القطاع التجاري، والذي يحتل المرتبة الأولى بنسبة 43% من إجمالي عدد الشركات المسجلة، ويليه قطاع الخدمات بنسبة 34%، ومن ثم التجارة العامة 7%، والقطاع الإعلامي 4%، وأخيراً القطاع الصناعي بنسبة 3.7%. كما أظهرت بعض القطاعات الأخرى مثل التجارة الإلكترونية والإعلام نمواً سريعاً ملحوظاً في عام 2020.

وعملت «راكز» على جذب شركات مرموقة ذائعة الصيت تساعدها على الترويج لإمارة رأس الخيمة كمركز جذب للاستثمارات العالمية وللاستفادة من خدمات وتسهيلات «راكز» المنتشرة في مختلف مناطقها المتخصصة من بين أهم الشركات التي نجحت راكز في جذبها للتأسيس في رأس الخيمة «كيرسوفت جلوبال» المتخصصة في تقديم خدمات الهندسة العكسية و«بولار مانيوفاكتشورينج» الرائدة في الهندسة المتقدمة وصناعة ألياف الكربون.



قطاع التعليم



ويمثل قطاع التعليم ركيزة أساسية لدى «راكز»، لذا تركز «راكز» الأكاديمية على جذب المؤسسات والمعاهد التعليمية ومزودي خدمات التعليم ومراكز التدريب، ومن أبرز المؤسسات التعليمية التي انضمت إلى المنطقة الأكاديمية أخيراً «جامعة نورثوود» والتي تعد أول جامعة أمريكية المنشأ يتم ترخيصها في «راكز» و«جامعة بيرمنجهام سيتي» البريطانية المنشأ ويتواجد فرعها الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة رأس الخيمة و«مدرسة وكلية ساوث فيل انترناشيونال» والتي تعد أول جامعة فلبينية يتم ترخيصها في «راكز» و«مدرسة سانت ماري الثانوية الخاصة» والتي تم افتتاح أول فروعها في إمارة رأس الخيمة رسمياً في يناير 2020 وتشكل إضافة نوعية للمؤسسات التعليمية المميزة التي تضمها الإمارة، وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بالعملية التعليمية في الإمارة من خلال استقطاب وتوفير منظومة تعليمية متكاملة للأسر التي تعيش في رأس الخيمة يشكل افتتاح مدرسة سانت ماري في رأس الخيمة إضافة نوعية وخطوة مهمة في سبيل تحقيق الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي الهادفة إلى تطوير نظام تعليمي متكامل نافع للمجتمع يرسخ في نفوس الطلاب السعي المستمر للإبداع والابتكار والرغبة الدائمة في التعلم ويكرّس قيم التسامح والاحترام والعمل الجاد.



مركز كومباس



وافتتحت «راكز» مركز كومباس للأعمال وهو مركز جديد للأعمال لإتاحة الفرصة للمستثمرين اكتشاف عالم جديد من آفاق العمل المشترك، حيث يوفر المركز كل ما يحتاج إليه المستثمرون لمباشرة أعمالهم وتوسعتها بالإضافة إلى فرص للتواصل والعمل مع رواد أعمال مبدعين يشاركونهم خبرات في شتى المجالات، ويوفر المركز الجديد شتى الخدمات والمرافق الحديثة مثل المكاتب المغلقة والمساحات المكتبية المشتركة وقاعات للاجتماعات والفعاليات واستوديو تسجيل ومرافق ترفيهية وغيرها.



فعاليات مهمة



ونظمت «راكز» عدداً من الفعاليات المهمة، وتم تكريم إنجازاتها بالعديد من الجوائز المرموقة محلياً وعالمياً، ومنها جائزة تجربة العميل في الخليج 2020، حيث حصدت «راكز» جوائز تنوعت بين الذهبية عن فئة «الأولوية للمتعاملين»، والفضية عن فئة «أفضل فريق تجربة المتعاملين للسنة» في حفل جوائز تجربة العميل في الخليج 2020، كما وتم تكريم راكز بجائزة «الفائز بشكل عام» على جهودها في تقديم تجربة استثنائية لعملائها على مستوى الخليج، وجائزة أفضل منطقة حرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعام، حيث لعبت جميع المبادرات والمشاريع التي طرحتها «راكز» أثناء الظروف الاستثنائية دوراً كبيراً في حصولها على جوائز مختلفة في حفل جوائز «إف دي آي جلوبال فري زون» لعام 2020 بعد منافسة 61 منطقة حرة من أنحاء العالم حيث حلّت راكز في المركز الأول في فئة الشرق الأوسط والمركز الثاني في الفئة العالمية.



التخطيط للمستقبل



وتدرك «راكز» أهمية التخطيط للمستقبل والأهداف التي تعمل «راكز» بجهد على تحقيقها، ومن أهم ما تخطط له «راكز» حالياً هو القيام بمبادرات وبرامج وتسهيلات عدة لدعم أعمال العملاء الحاليين ومساعدتهم في توسيع نطاق أعمالهم، كونهم في قمة الأولويات وتطوير إجراءات التسجيل الإلكتروني لتمكين المستثمرين الجدد من تسجيل شركاتهم بكل سهولة وأريحية، وإيجاد حلول ومبادرات لما بعد «كوفيد 19» تسهم في دعم المستثمرين الحاليين والمحتملين والعمل على تطوير البنية التحتية في المناطق المتخصصة بشكل مستمر، والعمل على مخطط شامل للمناطق الصناعية لاستقطاب المزيد من الشركات الصناعية وإنشاء مستودعات جديدة ومساكن عمال متعددة ومجمعات تجارية تخدم شريحة الأيدي العاملة والموظفين العاملين في شركات «راكز» وتمديد وإحلال شبكات الطرق القديمة بأخرى حديثة مع مداخل ومخارج لتسهيل حركة نقل البضائع والعملاء.



النافذة الموحدة



كما تعمل «راكز» على توجيه أنشطة تشجع الاستثمار المنسق في رأس الخيمة بما يتوافق مع رؤيتها لعام 2030، والعمل على رقي خدمات نظام النافذة الموحدة لإتمام جميع المعاملات تحت سقف واحد في «راكز» وضمه كمنصة لراكز وجميع الجهات الحكومية المختلفة من أجل تقديم تجربة مثالية للعملاء ولجميع المستثمرين في رأس الخيمة، وتوحيد الجهود لهدف دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير الحلول التنافسية والريادة في توفير منتجات وخدمات جديدة ومتنوعة والاستمرار في تنفيذ مشاريع تطويرية مع ضمان الامتثال الكامل لبارجيل «لوائح المباني الخضراء في رأس الخيمة»، لدعم تحقيق أهداف استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 ومواصلة التعاون مع مختلف الهيئات، وعقد شراكات جديدة بهدف تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال للمستثمرين وتوفير أرقى أنواع الخدمات لتعزيز تجربتهم.

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