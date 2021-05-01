ترينا سولار توسّع حضورها في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للحلول الشاملة للطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية، عن توقيع اتفاقية مع شركة سولار باور إيتال لتصبح بموجبها الموزع الرسمي لمنتجات وحلول ترينا سولار في نيجيريا. وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار التزام ترينا سولار بتوسيع نطاق حضورها في الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف مواكبة الطلب المتنامي على الطاقة الشمسية في المنطقة.

واستناداً إلى الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها نيجيريا في مجال الطاقة الشمسية، ستضمن هذه الاتفاقية توافر وحدات ترينا سولار من الألواح الكهروضوئية رفيعة المستوى في واحد من أهم الأسواق في منطقة غرب أفريقيا، ما سيسهم في تحقيق طموحات الشركة الرامية لتوسيع نطاق حضورها في القارة الأفريقية.

وقال أنطونيو خيمينيز، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة ترينا سولار لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تشهد المنطقة ازدهاراً لافتاً في قطاع الطاقة المتجددة مع الارتفاع الكبير في مستويات الطلب على حلول الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يعزز فرص ترينا سولار في الحصول على حصة كبيرة من سوق الطاقة الشمسية في المنطقة. وينصبّ تركيزنا على تقديم منتجات مبتكرة وموثوقة تواكب أرقى معايير الجودة، إلى جانب تعزيز حضور ترينا سولار كعلامة تجارية قوية وقابلة للتمويل المصرفي، بالإضافة إلى تزويد العملاء بخدمات موثوقة ومتميزة ضمن إطار قيمنا التي تركز على نجاح العملاء».

وتشير إحصائيات جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية إلى أن قيمة الاستثمارات المحتملة في الشرق الأوسط وأفريقيا وحدها قد تصل إلى تريليون دولار بين 2019 و2023.

خطط طموحة

وأضاف خيمينيز: «نحن على ثقة تامة من أن حلول الطاقة الذكية التي نقدمها، إلى جانب خططنا الطموحة للنمو، ستتيح لشركتنا أن تصبح إحدى كبار مزودي الحلول والمنتجات لمشاريع الطاقة الشمسية التي سيتم تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».

وقال أكينلولو أجاي - أوبي، مدير عام شركة سولار باور إيتال: «نتطلع للتعاون مع ترينا سولار باعتبارنا الموزع الرسمي لمنتجاتها بهدف تسريع وتيرة اعتماد الطاقة النظيفة في نيجيريا. وتتميز نيجيريا كواحدة من أهم الدول الأفريقية التي تمتلك التعداد السكاني الأضخم وناتجاً محلياً إجمالياً يعد من الأكبر في القارة، بالقوة الاقتصادية والظروف البيئية التي تؤهلها لتصبح لاعباً رئيسياً في قطاع الطاقة الشمسية. وستتيح لنا شراكتنا مع ترينا سولار تقديم أفضل حلول الطاقة الشمسية عالية الجودة في السوق النيجيرية».

وكشفت شركة ترينا سولار أخيراً عن نتائجها المالية لعام 2020، حيث أعلنت عن تسجيل إيرادات تشغيلية بقيمة 4.263 مليارات دولار، فيما بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 178 مليون دولار أمريكي. وبلغت الطاقة الإنتاجية الإجمالية للوحدات الكهروضوئية 22 جيجاواط خلال عام 2020، بينما وصلت استطاعة الألواح التي شحنتها ترينا سولار إلى 15.915 جيجاواط، ما عزّز مكانة الشركة في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث عدد شُحنات الألواح الكهروضوئية وفقاً لإحصائيات الشحن السنوية لفترة الربع الثالث من عام 2020، والصادرة عن مؤسسة آي إتش إس ماركت.

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