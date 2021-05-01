فان كليف أند آربلز تنظم معرض «تحوّلات الذهب»

المصدر: دبي - البيان

تنظم دار فان كليف أند آربلز خلال الفترة حتى 30 يونيو معرض «تحوّلات الذهب Transformations of Gold» تحديداً في بوتيك ليه صالون دبي أوبرا وسيتم عرض أكثر من 55 إبداعاً من مجموعة هيريتاج من ضمنها إبداعات تم اقتناؤها حديثاً، تبرز الإمكانيات المبتكرة التي يمكن أن يقدمها هذا المعدن الثمين. من خلال قوامه وألوانه وترجماته المواضيعية المختلفة، يتحول الذهب ليصور أسلوب دار فان كليف أند آربلز الواسع والراقي والغني عبر العقود.

رموز جمالية

وتتضمن المجموعة عقد كو دو فان شانتيللي- 1955 (ذهب أصفر، بلاتين، ماس)، فبعد الحرب العالمية الثانية، ساهم العمل بالذهب بسرعة في تغيير لغة الأشكال التي أصبحت تتطلب سرداً ورموزاً جمالية جديدة. وكانت هذه الفترة لدى فان كليف أند آربلز، فترة تجدد. لذا، نجد حلية شانتيللي التي تذكر بشكلها الورقة الصغيرة والنسيج المشغول، وهي تجسّد هذا التجدد بدقة متناهية.

وهناك مشبك لايس، 1943 (بلاتين، ذهب أصفر، ذهب أبيض،ياقوت، ماس). وكذلك عقد كوسكوس 1948 (ذهب أصفر، ياقوت، ماس) فقد تحوّل الذهب إلى خرزات صغيرة لإبراز الأحجار والحلى في إبداعات الدار.

واعتباراً من 1948، ازدادت عدداً وتغيرت مقاييسها لتشكل عقوداً وأساور وخواتم وساعات، كما نرى في مجموعة كوسكوس. وتضم المجموعة مشبك سيكوين باليرينا، 1953 (بلاتين، ذهب أصفر، ذهب وردي، ذهب أبيض، ماس)، وكذا أقراط أذن كريزانتيموم، 1961-1964 (ذهب أصفر، بلاتين، ماس)، وحقيبة مسائية، 1972 (بلاتين، ذهب أصفر، ذهب وردي، ماس).

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