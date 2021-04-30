المدينة المستدامة و«إنسينكراتور» يحتفلان بيوم الأرض

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إنسينكراتور، وحدة الأعمال التابعة لشركة إيمرسون، مصنّع منتجات التخلُّص من مخلفات الطعام المعدّة للاستخدام المنزلي والتجاري، عن تقديم قسائم هدايا بقيمة 250 درهماً من منتجات وحلول الشركة للمستأجرين في المدينة المستدامة في دبي احتفالاً بيوم الأرض، حيث تساهم من خلالها في مساعدة الأشخاص والمجتمعات على إدارة مخلفات الطعام باعتبارها من الأسباب الأساسية لارتفاع درجة حرارة الأرض وتغير المناخ، وتواكب شعار يوم الأرض لهذا العام «استعادة أرضنا»، الذي يدعو إلى دعم استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة والحلول الطبيعية.

ويشير تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2021 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن قرابة 570 مليون طن من مخلفات الطعام يتم هدرها في المنازل، ما يبين الحاجة الملحّة إلى إدراك أهمية الحد من الهدر وتعزيز وعي المجتمع في هذا الشأن. لذا أطلقت إنسينكراتور العديد من المبادرات التجارية والمصممة للمستهلكين، وتعاونت في هذا الإطار مع دايموند ديفلوبرز، المسؤولة عن تطوير المدينة المستدامة في دبي، لتجهيز 589 فيلا وشقة بأجهزة إنسينكراتور موديل 50+ المصممة للحد من مخلفات الطعام الناتجة عن عائلة متوسطة بنسبة تصل إلى 40%.

يُذكر أن المدينة المستدامة تمكنت من تحقيق نسبة إعادة تدوير عالية لمخلفات المنازل وصلت إلى أكثر من 80%، باستخدام استراتيجيات تشمل الفرز عند المصدر واعتماد تقنيات صديقة للبيئة لمعالجة النفايات.

ويحتوي جهاز إنسينكراتور موديل 50+ على مفتاح تشغيل هوائي مدمج وحجرة متطورة من الفولاذ المقاوم للصدأ لطحن مخلفات الطعام بما في ذلك العظام الصغيرة. ويستهلك الجهاز حوالي 6 ليترات ماء يومياً، أي ما يعادل 1% أو أقل من إجمالي استهلاك الأسرة للماء يومياً.

وتواصل إنسينكراتور جهودها هذا العام بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال تقديم فرصة مجزية للمستأجرين في المدينة المستدامة للحصول على منتجاتها وحلولها بقيمة 250 درهماً إماراتياً والمساهمة بدور إيجابي في ازدهار الأرض واستعادة رونقها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد كرم، مدير أول تطوير الأعمال لدى شركة إنسينكراتور في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تبرز الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أداء دور فاعل ومسؤول لتنشيط وتجديد كوكب الأرض ومنظومته مع تفاقم تأثيرات التغير المناخي. لذا نسعى من خلال إطلاق هذه المبادرة بين مستأجري المدينة المستدامة في دبي إلى المساهمة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتحقيق أحد أهداف شركتنا بتقديم حلول مستدامة لتحسين الكفاءة وتقليل الانبعاثات والحفاظ على الموارد».

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