عروض حصريّة من «المشروعات التجارية» على «دودج» في رمضان

المصدر: دبي – البيان

أعلنت شركة المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزّع الحصري لسيارات دودج في الإمارات، عن عروضها الحصريّة لشهر رمضان المبارك هذا العام، والتي تمنح عشاق السيارات القويّة في الإمارات فرصة استثنائية لامتلاك سيارة دودج طراز 2021 مقابل أقساط شهرية تبدأ من 1739 درهماً. وستمتد حملة رمضان 2021 على طرز مختارة من دودج على مدار الشهر الفضيل، ويحصل العملاء على باقة مجانيّة مدة 5 سنوات أو لمسافة 100 ألف كيلومتر، والتي تشمل كفالة، وصيانة وخدمة ما بعد البيع، وخدمة المساعدة على الطريق، بالإضافة إلى تسجيل مجاني للسنة الأولى.

قوة المحرك

ويستطيع العملاء في الإمارات الاستفادة من العرض الرمضاني على طرز 2021، وامتلاك سيارة دودج تشالنجر GT، التي تتميز بمحرك قوي سداسي الأسطوانات بقوة 292 حصاناً، مقابل دفعة أولية تعادل 20% من سعر السيارة وأقساط شهرية تبدأ من 2495 درهماً. وتتميز هذه السيارة الرياضية ذات التصميم العريق، بقوة محركها، وخيارات الأداء المختلفة، وقيادتها السلسة في مختلف الأحوال الجوية، فضلاً عن مساحتها الواسعة من الداخل.

كما تقدم الشركة لعملائها الفرصة لاقتناء سيارة تشارجر SXT، مقابل دفعة أولى تعادل 20% من سعر السيارة وأقساط شهرية تبدأ من 1739 درهماً إماراتياً. وتم تزويد السيارة محرّك بينتستار (Pentastar) سداسي الأسطوانات بسعة 3.6 لترات والحائز جوائز عالميّة، وتتميز بأفضل مستويات الأداء والراحة والثقة. كما ستتوافر سيارة تشارجر GT مع تأمين مجاني للسنة الأولى.

أفضل التجارب

وقال أوسكار ريفولي، المدير العام لشركة المشروعات التجارية: «لطالما تمحور تركيزنا حول تزويد عملائنا أفضل التجارب الممكنة. ويمثل الشهر الفضيل في كل عام فرصة لمزيد من التواصل مع عملائنا وتشجيعهم على اكتشاف مجتمع دودج في الإمارات والانضمام إليه، عبر زيارة إحدى صالات عرض دودج في جميع أنحاء الدولة. وأتوجه بهذه المناسبة إلى جميع عملائنا الكرام وعائلاتهم وأصدقائهم بخالص التهاني، متمنياً لهم شهراً مباركاً».

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