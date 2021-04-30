«دبي الإسلامي» يدعم «الرحمة الخيرية» بـ4.5 ملايين درهم

المصدر: رأس الخيمة - وام

قدم بنك دبي الإسلامي 4 ملايين و500 ألف درهم لمؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية برأس الخيمة لدعم المشاريع والبرامج الخيرية التي تنفذها في العام الجاري لمصلحة الأسر المتعففة.

وأشاد عبدالله الطنيجي الأمين العام للرحمة للأعمال الخيرية بهذا العطاء المستمر من جانب بنك دبي الإسلامي الذي يساعد بشكل كبير المؤسسة على تنفيذ المشاريع والبرامج الخيرية التي تعود على الإنسانية بالخير الكثير.

وأثنى الطنيجي على الجهود المبذولة من قبل البنك لتقديم المساعدات الإنسانية والخيرية للفئات المحتاجة من خلال شراكته ودعمه للمؤسسات الإنسانية والخيرية العاملة في الدولة التي تؤدي دورها على أكمل وجه في خدمة مجتمع الإمارات.

ولفت إلى أنه سيتم توزيع هذا الدعم على الأسر بمبالغ متفاوتة بعد دراسة أوضاعها المادية وعدد أفرادها إضافة إلى الحالات الإنسانية المستحقة والوقوف على وضع الأسر ذات الدخل المحدود المتضررة بسبب جائحة «كوفيد - 19».

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