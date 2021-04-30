مستويات قياسية لمبيعات المنازل الفاخرة في دبي

المصدر: (دبي ـ البيان)

أكدت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن مبيعات المنازل الفاخرة في دبي بلغت مستويات قياسية خلال شهر مارس الماضي، موضحةً أن الإمارة عززت مكانتها وجهة للاستثمارات العقارية.

وأوضحت أن من بين أسباب انتعاش مبيعات المنازل الفاخرة، لجوء العديد من الأثرياء إلى دبي، هرباً من التشدد في إجراءات الغلق لمكافحة «كورونا» في بلدانهم، مع نجاح سياسة الإمارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومحاصرة الوباء، خاصة مع استمرار عمليات التلقيح ضد الفيروس في الإمارات، والوصول بها إلى معدلات قياسية.

وبحسب بيانات «أراضي دبي» يحتضن السوق العقاري في دبي حالياً نحو 210 جنسيات، استحوذت أعلى 10 جنسيات على 389 مليار درهم منذ العمل بأنظمة وقوانين التملك الحر، وتبلغ نسبة المستثمرين في العقار من غير المقيمين 44% من الإجمالي، بينما يصل عدد العاملين في القطاع إلى 8800 شخص.

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