أسواق دبي الرمضانية تطلق خيارات تسوق متنوعة

المصدر: دبي ـ وام

تقدم «دبي» العديد من خيارات التسوق التي تثري تجارب زوارها من داخل الدولة أو خارجها في مراكز التسوق الضخمة أو الأسواق التقليدية أو ساحات التسوق المفتوحة في الهواء الطلق. وتتعاون مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي مع متاجر التجزئة والعلامات التجارية الرائدة لتقديم باقة من الأسواق الرمضانية تلبي كافة الأذواق.

وتلتزم كافة أسواق دبي الرمضانية - التي تتزين بأضواء وزينة رمضان التقليدية الرائعة - بالإرشادات الصارمة للصحة والسلامة بما يشمل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

ومع الطقس الحار خلال النهار يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتجارب مميزة ضمن سوق رمضان التقليدي الذي أطلقه «مول الإمارات» خصيصاً بمناسبة الشهر الفضيل ومن ثم التوجه مساء لاستكشاف مجموعة واسعة من خيارات التسوق المتنوعة ضمن الأسواق التقليدية المفتوحة.

ويفتح «سوق رايب» أبوابه خلال الشهر الفضيل حتى يوم 8 مايو المقبل من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة الـ10 ليلاً خلال عطل نهاية الأسبوع في حديقة أكاديمية شرطة دبي ليرحب بزواره ويقدم لهم تشكيلة متنوعة من المأكولات الشهية والموسيقى المباشرة والأزياء والأدوات المنزلية عالية الجودة من مجموعة واسعة من المتاجر ووجهات التجزئة.

كما يحتضن السوق عدداً من خيارات التسوق الأكثر تميزاً في دبي ويقدم للمنتجين المحليين فرصة مثالية لبيع إنتاجهم وسلعهم ويتيح للزوار قضاء أروع الأمسيات الرمضانية مع العائلة والأصدقاء عبر مجموعة من العروض المباشرة إضافة إلى سينما الهواء الطلق والعديد من الألعاب المطاطية للأطفال.

وتوفر أكشاك وشاحنات الطعام الطازجة بديلاً عن وجبات الإفطار التقليدية.. كما يمكن للزوار اختبار مهاراتهم الإبداعية عبر مجموعة من محطات الفنون والحرف اليدوية والتذكارات، بالإضافة إلى الرسم بالحناء و«حكواتي» يقدم للأحبة الصغار حكايا مشوقة وألعاباً ومسابقات خلال شهر رمضان المبارك.

ويضم سوق رمضان في «سيتي ووك» أكثر من 20 من الأكشاك المتميزة التي تلبي أذواق الجميع خلال الشهر الفضيل، حيث يفتح السوق أبوابه أمام الزوار حتى يوم 11 مايو بالقرب من منطقة النافورة ويقدم تشكيلة متكاملة من خيارات التجزئة والمنتجات الرمضانية التقليدية الأصيلة.

وبدوره يفتتح «مول الإمارات» سوق «دار الحي» الداخلي التقليدي حتى يوم 15 مايو والذي سيجمع مجموعة من أرقى علامات التجزئة العالمية في دبي ضمن أجواء رمضانية متميزة طوال الشهر الفضيل، حيث يقدم بالتعاون مع «سوق رايب» للزوار تجربة أصيلة تضم مجموعة واسعة من خيارات التسوق والمنتجات المستوحاة من أسواق الذهب والتوابل التراثية والتي تشمل الإكسسوارات والديكورات المنزلية والألعاب والحلويات العربية وتتكامل مع تصاميم الوجهة العصرية وأجوائها الرمضانية التقليدية الأصيلة.

كما يقدم «ميركاتو مول» لمرتاديه فرصة استكشاف اثنين من الأسواق الرمضانية المؤقتة، حيث تضم فعالية «بحبك يا رمضان» مجموعة من أحدث العبايات والقفطانات والمنتجات والأساسيات الرمضانية من أرقى علامات الأزياء اللبنانية وذلك من 28 أبريل وحتى 6 مايو من الساعة 8 ليلاً وحتى 12 عند منتصف الليل.. فيما يقدم «آرت ماركت» تشكيلة من الديكورات المنزلية والمجوهرات يدوية الصنع وأدوات المائدة التقليدية ويقام حتى يوم 7 مايو من الساعة 4 عصراً وحتى 12 عند منتصف الليل.

إضافةً إلى ذلك يستضيف «سوق التنين» وجهة تسوق رمضانية خاصة يومياً حتى 14 مايو المقبل من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 2 بعد منتصف الليل لتتيح لزواره الاستمتاع بأمسيات متميزة تحتفي بأجواء الشهر الفضيل، حيث يعد هذا السوق وجهة تسوق مثالية للعائلات والأصدقاء ويحتضن مجموعة واسعة من متاجر الحلويات والأطايب العربية والعطورات والفوانيس التقليدية والأضواء وسلل الهدايا والإكسسوارات وغيرها الكثير.

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