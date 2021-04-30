2.7 مليار درهم تصرّفات عجمان العقارية في الربع الأول

المصدر: عجمان-البيان

سجلت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان 2082 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري وبلغ حجم التصرفات العقارية 2.7 مليار درهم.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن أداء السوق العقاري في إمارة عجمان شهد خلال الربع الأول نمواً متسارعاً لحجم الاستثمار وانتعاشاً ملحوظاً في حركة البيع والشراء حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمار العقاري 1.4 مليار درهم، وحقق شهر مارس نسبة نمو قدرت بـ38.6% مقارنة بشهر فبراير الماضي.

وتوقع أن القطاع العقاري سيشهد مزيداً من النشاط والتحسن خلال الفترة المقبلة وذلك بفضل نجاعة الإجراءات الاستباقية و الحزم الاقتصادية التحفيزية التي أقرتها القيادة الرشيدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ولتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتعزيز صلابة القطاع العقاري في عجمان.

وتصدر حي الياسمين قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، كما كشف التقرير العقاري عن تسجيل 238 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 775 مليون درهم وسجلت أعلى قيمة رهن عن فئة الأراضي بنحو 80 مليون درهم في «منطقة الصناعية 2» في حين شهدت منطقة الزوراء تسجيل أعلى قيمة رهن عن فئة الوحدات العقارية بقيمة 3.75 ملايين درهم، وشهدت منطقة «الجرف الصناعية»1 تسجيل أعلى قيمة مبايعة بقيمة 50 مليون درهم.

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