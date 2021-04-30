زيادة أسعار المستهلك في أبوظبي خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي ـ وام

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، تراجعاً طفيفاً بعدما أغلق عند مستوى 108.4 نقاط مقارنة بـ108.9 نقاط في الربع ذاته من العام 2020 وذلك حسب أحدث الأرقام التي أصدرها اليوم مركز أبوظبي للإحصاء.

وكشفت أرقام مركز الإحصاء عن أن الإنفاق على 8 مجموعات من الخدمات التي يتكون منها الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أبوظبي شهدت ارتفاعاً خلال الربع الأول من العام 2021 وذلك من إجمالي 12 مجموعة معتمدة في احتساب مؤشر الأسعار.

وشملت قائمة المجموعات التي شهدت ارتفاعاً في الإنفاق كلاً من خدمات الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية، إضافة إلى السكن والمياه والكهرباء والغاز والصحة والاتصالات والتعليم والمطاعم والفنادق وسلع وخدمات أخرى.

فيما تراجع الإنفاق على خدمات التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة والنقل والترويج والثقافة والتبغ حسبما أظهرت الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء.

تجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك يقدم تقديرات شهرية أو ربعية أو سنوية حول نسب التغير في سلة أسعار المستهلكين في إمارة أبوظبي.

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