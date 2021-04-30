151.4 ملياراً موجودات شركتي الاتصالات الإماراتية في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - وام

أظهر قطاع شركات الاتصالات في الإمارات مؤشرات إيجابية خلال الربع الأول من 2021 في خطوة تعكس استمرار تسجيل النمو وذلك بالتزامن مع عودة النشاط إلى القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وارتفع إجمالي موجودات شركتي «اتصالات الإمارات» و «الاتصالات المتكاملة» إلى 151.4 مليار درهم خلال الربع الأول بنمو 1.7% مقارنة مع 148.86 ملياراً في الربع ذاته من العام 2020.

وفيما وصل صافي أرباح شركات القطاع إلى 2.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.. ارتفع إجمالي إيرادات الفترة ذاتها إلى 16.1 مليار درهم.

وأظهرت البيانات المالية التي أعلنت عنها اتصالات الإمارات ارتفاع إجمالي موجوداتها إلى 134.886 مليار درهم في نهاية الربع الأول مقارنة مع 133 مليار درهم في الربع ذاته من 2020.

ونجحت الشركة في تحقيق أرباح صافية قدرها 2.35 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري فيما ارتفع إجمالي إيراداتها إلى 13.22 مليار درهم في فترة الرصد ذاتها.

أما على مستوى أداء شركة الاتصالات المتكاملة فقد بلغ إجمالي موجوداتها خلال الربع الأول نحو 15 مليار درهم فيما بلغ صافي أرباحها 257 مليون درهم خلال الفترة نفسها ليصل إجمالي إيراداتها 2.88 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز