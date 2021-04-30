14 % نمواً بنتائج كاسبرسكي المالية بالشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

حققت كاسبرسكي نموًا مستقرًا في الأعمال التجارية في العام 2020، وزادت إيراداتها العالمية غير المدققة والمعدة وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إلى ما مجموعه 704 ملايين دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3% على أساس سنوي*. وحققت الشركة خلال العام الماضي، الذي شهد تحديات عالمية ارتبطت بالجائحة، نتائج إيجابية في حماية خصوصية المستخدمين ومساعدة الشركات على التخفيف من مخاطر الأمن الرقمي وسط ارتفاع هائل في الرقمنة. وعلى الصعيد العالمي، جاء أداء الشركة مدفوعًا بالنتائج المستقرة والإيجابية في معظم المناطق، ولا سيما في الشرق الأوسط، حيث بلغت نسبة النمو 14%.



وزادت الحاجة إلى الأمن الرقمي لدى العديد من الشركات والمؤسسات بالتوازي مع الانتقال السريع إلى العالم الرقمي ونمط العمل عبر الإنترنت في العام 2020. وتحرص كاسبرسكي باستمرار على تقديم بعض أفضل المنتجات والخدمات في القطاع لضمان حماية عملائها في جميع أنحاء العالم، واستطاعت تحقيق نجاح بارز في فئات المنتجات التجارية الخاصة بالشركات، بنمو بلغ 13% على أساس سنوي، والمنتجات الاستهلاكية الخاصة بالأفراد، بنمو بلغ 4% على أساس سنوي. وتُعدّ نتائج مبيعات كاسبرسكي في العام 2020 واحدة من الأفضل في تاريخ الشركة.



وأشار أمير كنعان المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي، إلى التغيرات الواسعة التي شهدها العام 2020، قائلًا إن تحوّلات هائلة حدثت في العيش والعمل والتسوّق وتواصل بعضنا بالبعض الآخر، بطريقة فاقت في السرعة والتوقعات كل تصوّر«. وأضاف:»كان علينا، بوصفنا شركة متخصّصة بالأمن الرقمي، التكيّف مع الواقع الجديد، وتمثّلت مسؤوليتنا في تمكين الشركات والمؤسسات والأفراد من عيش مستقبل أكثر أمنًا وسلامة. وقد ارتفعت عمليات الشركة في القطاعات التجارية الرئيسة، ولا سيما قطاع المؤسسات الذي نشهد فيه تحسنًا ملحوظًا، ما يمكّن الشركات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا من الاستفادة من أفضل مستويات الحماية والأمن حتى في الأوقات المضطربة.

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