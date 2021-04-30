2.47 % ارتفاع رقم إنتاج الصناعة التحويلية في دبي أواخر 2020

المصدر: دبي ـ البيان

أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء أن الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لقطاع الصناعة التحويلية سجل ارتفاعاً مقداره 2.47% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 كما سجل ارتفاعاً مقداره 2.59 % مقارنة مع الربع الرابع من عام 2019. ويحتل قطاع الصناعة التحويلية المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة بلغت 10.6 % من مجمل الناتج المحلي لإمارة دبي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 (بالأسعار الثابتة).

ويرجع ذلك لارتفاع إنتاج منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بنسبة 23.13 % والذي دفع المؤشر بمقدار 2.63 نقطة وصناعات تحويلية أخرى بنسبة 57.83 %، ما رفع المؤشر بمقدار 0.61 نقطة والأثاث بنسبة 21.23 % والذي دفع المؤشر بمقدار 0.60 نقطة. وزادت منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 9.98 % ليرتفع المؤشر بمقدار 0.55 نقطة ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 13.24 % والذي دفع المؤشر بمقدار 0.49 نقطة والآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 8.64 % والذي رفع المؤشر 0.46 نقطة والفلزات القاعدية بنسبة 2.81 %، ما دفع المؤشر بمقدار 0.37 نقطة والمعدات الكهربائية بنسبة 7.79 % والذي دفع المؤشر بمقدار 0.36 نقطة والخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا الأثاث بنسبة 8.83 % والذي دفع المؤشر بمقدار 0.27 نقطة.

انخفاضات

من ناحية أخرى فقد سجلت بعض الصناعات انخفاضاً في إنتاجها مقارنة بالربع الثالث 2020، حيث انخفض إنتاج الملابس بنسبة 47.05 %، ما خفض المؤشر بمقدار 3.61 نقاط والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 7.12 % لينخفض المؤشر 0.31 نقطة والمشروبات بنسبة 15.65 % والذي خفض المؤشر بمقدار 0.29 نقطة والكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.19 % والذي خفض المؤشر بمقدار 0.16 نقطة والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها بنسبة 17.32 %، ما خفض المؤشر بمقدار 0.11 نقطة والمنسوجات بنسبة 25.32 % والذي خفض المؤشر بمقدار 0.08 نقطة والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 28.37 % والذي خفض المؤشر بمقدار 0.01 نقطة والورق ومنتجات الورق بنسبة 0.09 %. وحافظت معدات النقل الأخرى على استقرارها.

أساس سنوي

وسجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لقطاع الصناعة التحويلية خلال الربع الرابع 2020 ارتفاعاً مقداره 2.59 % مقارنة بالربع الرابع 2019 لارتفاع إنتاج المنتجات الغذائية بنسبة 29.34 % والذي رفع المؤشر بمقدار 2.69 نقطة ومنتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بنسبة 18.04 %، ما رفع المؤشر بمقدار 2.14 نقطة والملابس بنسبة 69.50 % والذي دفع المؤشر بمقدار 1.67 نقطة والمعدات الكهربائية بنسبة 27.43 % والذي دفع المؤشر بمقدار 1.08 نقطة والفلزات القاعدية بنسبة 7.64 % والذي دفع المؤشر بمقدار 0.95 نقطة.

تراجع

وعلى الصعيد السنوي، سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لقطاع الصناعة التحويلية انخفاضاً مقداره 3.18 % خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019. ويرجع هذا لانخفاض إنتاج الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 25.97 % والذي خفض المؤشر بمقدار 2.60 نقطة ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 15.84 % والذي خفض المؤشر بمقدار 1.03 نقطة ومعدات النقل الأخرى بنسبة 17.65 % والذي خفض المؤشر بمقدار 0.53 نقطة ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 10.77 % والذي خفض المؤشر بمقدار 0.47 نقطة والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 27.00 % والذي خفض المؤشر بمقدار 0.47 نقطة والأثاث بنسبة 13.94 % والذي خفض المؤشر بمقدار 0.45 نقطة.

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