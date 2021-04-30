تدشين منصة لحفظ العملات الرقمية في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي-البيان

حصلت الشركة التابعة لمنصة BitOasis للتداول والمسجّلة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) على تصريح الخدمات المالية (FSP) من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي، وباعتبارها أول وأكبر منصة للعملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصبحت المنصة مخوّلة الآن وحسب اللوائح التنظيمية لتشغيل منشأة تداول متعددة الأطراف (MTF)، ومنصة لحفظ العملات الرقمية في سوق أبوظبي العالمي بالإمارات.

وستقدم المنصة خدماتها للأفراد والمستثمرين المعتمدين، وشركات ومؤسسات التداول، وستتيح المنصة شراء وبيع العملات الرقمية وتداولها مع العملات المحلية. وسيتم إطلاق المنصة بعد الحصول على موافقات الإطلاق الإضافية من سلطة تنظيم الخدمات المالية، وتعمل حالياً على خطتها للانتقال وإطلاق الخدمات تحت مظلة سوق أبوظبي العالمي.

وقالت علا دودين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للمنصة للتداول: «لطالما كــنّا في موقع الريادة على مستوى المنطقة منذ بدأنا العمل في العام 2015، ويسعدنا أن نحقق إنجازاً جديراً آخر في تطوّر الإطار التنظيمي لأسواق العملات الرقمية بالمنطقة. ولقد كان لسوق أبوظبي العالمي دور محوري في رحلتنا، حيث ساهم في حصول المنصة على أول موافقة مبدئية (IPA) في أبريل 2019. ونتطلع إلى إطلاق خدماتنا بموجب تراخيصنا التنظيمية في الوقت المناسب، وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية الإضافية من سلطة تنظيم الخدمات المالية».

وتتمتع أسواق العملات الرقمية حالياً بمنحنى تصاعدي بعد عامين من التعافي، حيث وصلت الأسعار السوقية للعديد من العملات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا العام. وشهد الأسبوع الماضي تسجيل البيتكوين والإيثيريوم سعر 64.758 و 2.397 دولار أمريكي على التوالي. وتشير العوامل التي تشمل زيادة اهتمام الشركات والنمو في تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) والعملات المستقرة، إلى وجود اتجاه إيجابي مستمر.

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