إفصاحات ونتائج

- تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية إلى الخميس المقبل الموافق 6 مايو 2021، وذلك لعد اكتمال النصاب القانوني.

- أتمت شركة أمانات القابضة بيع حصتها البالغة 21.7% في شركة تعليم القابضة بقيمة 350 مليون درهم.

- حققت شركة دبي للتأمين أرباحاً بقيمة 26.63 مليون درهم في الربع الأول 2021 مقابل 22.15 مليون درهم في الربع المماثل من عام 2020، بزيادة 20.2%، وتم إعادة انتخاب بطي عبيد الملا رئيساً لمجلس الإدارة، ومروان عبد الله الرستماني نائباً للرئيس.

- قرر مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال انتخاب فاضل العلي رئيساً لمجلس الإدارة، وأحمد بن بريك نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

- أقرت الجمعية العمومية لشركة «غلفا» للاستثمارات العامة النتائج المالية لعام 2020.

- يعقد مجلس إدارة مصرف عجمان اجتماعاً بالتمرير يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الأول من عام 2021.

- تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة الشارقة إلى 6 مايو المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغت النسبة 38.35%.

- صادقت الجمعية العمومية لشركة «التأمين فيدلتي المتحدة» على مقترحات مجلس الإدارة، بشأن عدم توزيع أرباح عن العام الماضي.

- أقرت الجمعية العمومية لشركة «منازل» استمرار العمل لإصدار صكوك، وتخويل مجلس إدارة الشركة للمتابعة والتنفيذ، والموافقة على مقترح مجلس الإدارة، بشأن عدم توزيع أرباح عن العام الماضي.

- أعلن «البنك التجاري الدولي» عن استقالة فينكاتش كالور، المسؤول الرئيس للمخاطر من منصبه لأسباب شخصية.

- أفصحت شركة «الشارقة للتأمين» عن ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة، خلال 15 يوماً من توليهم عضوية مجلس إدارة الشركة، إذ يمتلك أحمد سالم عبدالله الحوسني 5 ملايين سهم، وسالم عبدالله سالم الحوسني 35 مليون سهم.

- صادقت الجمعية العمومية لشركة «أبوظبي لبناء السفن» على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي، والموافقة على توصية بشطب كل الخسائر المتراكمة حتي 31 ديسمبر الماضي والبالغة 81.4 مليون درهم مقابل الاحتياطي القانوني البالغ 88.7 مليون درهم.

- قلصت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» خسائرها إلى 28.6 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بخسائر قدرها 40.6 مليوناً في الفترة نفسها من العام المنصرم.

- يبحث مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في 4 مايو المقبل اعتماد توزيع أرباح مرحلية عن الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة سابقاً من قبل المساهمين.

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