1.3 مليار درهم سيولة الأسواق.. وترقب لنتائج الشركات

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس مع استمرار تعرضها لعمليات بيعية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار، مع استمرار حالة الترقب المسيطرة على معنويات المستثمرين انتظاراً لإفصاح الشركات القيادية عن نتائجها الربعية.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.56 % تعادل 14.7 نقطة ليغلق عند 2605.38 نقاط بضغط هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل، فيما تراجع سوق أبوظبي بنحو 0.6 % توازي 36.48 نقطة ليقفل عند 6046.81 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاتصالات والعقارات والاستثمار في مقابل ارتفاع الطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.34 مليار درهم موزعة بواقع 1.18 مليار في أبوظبي و148.4 مليوناً في دبي، وجرى تداول 338.2 مليون سهم منها 204.4 ملايين في أبوظبي و133.7 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 5060 صفقة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.59 % مع هبوط «إعمار مولز» 1.07 % و«إعمار العقارية» 0.8 % و«الاتحاد العقارية» 0.74 %، فيما استقر «داماك» وارتفع «إعمار للتطوير» 1.48 %، ونزل قطاع البنوك 0.38 % مدفوعاً بهبوط «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» بنحو 0.45 % و0.4 % على التوالي.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.57 % مع تراجع «شعاع» 3.39 % و«سوق دبي المالي» 1.85 %، فيما استقر «دبي للاستثمار» دون تغيير، ونزل قطاع النقل 2.15 % على وقع هبوط «العربية للطيران» 2.29 % و«أرامكس» 2.25 %، فيما ارتفع «الخليج للملاحة» 2.8 %.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 35.2 مليون درهم، يليه «أمانات» جاذباً نحو 19.5 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة 15.39 مليون درهم. وحقق «أمانات» أكبر ارتفاع بنسبة 2.84 % ليغلق عند 0.9 درهم، فيما كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنحو 6.36 % إلى 1.03 درهم.

سوق أبوظبي

تأثر سوق العاصمة بانخفاض قطاع البنوك 0.82 % مع هبوط «أبوظبي الأول» 1.23 % و«أبوظبي الإسلامي» 1.23 % و«أبوظبي التجاري» 0.16 %، ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.56 % مع تراجع سهم «اتصالات» بذات النسبة.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.32 % مع هبوط «إشراق» 0.95 % و«العالمية القابضة» 0.33 %، فيما استقر «الواحة كابيتال» دون تغيير، ونزل قطاع العقار 1.84 % على وقع انخفاض «الدار» 1.96 %، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.37 %، بينما ارتفع قطاع الطاقة 0.44 % مع صعود «دانة غاز» 1.85 % و«أدنوك للتوزيع» 0.22 %، فيما انخفض «طاقة» 1.45 %.

هيمن «الدار العقارية» على النشاط مستقطباً 361.5 مليون درهم، يليه «أبوظبي الأول» جاذباً 308.2 ملايين درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 226.39 مليون درهم. وحقق «ميثاق» أكبر ارتفاع بنسبة 10.13 % ليصل عند 0.84 درهم، فيما كان «أغذية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.02 % ليغلق عند 6.3 دراهم.

إرشادات

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن للمساهم الحق في الاطلاع على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي على موقع الشركة الإلكتروني، كما يحق له أن يتقدم بطلب للشركة لإرسال نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي له على نفقته.

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