عروض خاصة من «إيجل هيلز» في رمضان

المصدر: الشارقة- البيان

أطلقت شركة «إيجل هيلز» باقة من العروض لتملك المنازل، عبر عدد من مشاريعها العقارية في الشارقة والفجيرة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتستمر العروض حتى آخر أيام عيد الفطر المقبل.

وتقدم «إيجل هيلز» عرضاً مميزاً في جزيرة مريم، الوجهة السكنية الأولى من نوعها على الواجهة البحرية في قلب الشارقة، طيلة الشهر الفضيل، إذ تتيح للراغبين في تملك المنازل، الفرصة لاستلام الوحدات السكنية الجاهزة، ضمن مشروع مريم بيتش ريزيدنس، مع الاستفادة من إعفاء من رسوم تسجيل الأراضي بنسبة تصل إلى 2%، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم الخدمة لمدة تصل إلى عامين، وقسيمة شراء من أحد المراكز التجارية بنسبة تعادل 1% من قيمة الوحدة السكنية.

وتشجع الشركة مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي على الاستفادة من العروض الحصرية على الوحدات، التي سيتم تسليمها قريباً في مشروع العنوان ريزيدنس الفجيرة، مع إعفاء لمدة عام من رسوم الخدمة للشقق المكونة من غرفتي نوم، وإعفاء من رسوم الخدمة لمدة عامين للشقق المكونة من ثلاث أو أربع غرف نوم، واعتماد خطة السداد، بعد التسليم 20/80 لمدة خمس سنوات على جميع الوحدات.

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