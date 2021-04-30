مبادرة من «اتصالات» لدعم وإسعاد العمال في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «اتصالات» مبادرة، حرصت من خلالها على دعم وإسعاد 15 من عمال الإنشاءات، ينتمون لجنسيات مختلفة بالتزامن مع يوم العمال العالمي.

وتأتي هذه المبادرة عرفاناً وتقديراً بجهود هذه الفئة من الجنود المجهولين، حيث حرصت «اتصالات» على الاحتفال بهذه المناسبة بأسلوب مبتكر، لترسم البسمة والفرحة في قلوبهم، ومن خلال اختيار مجموعة من عمال من سكنهم العمالي في إمارة دبي، للمشاركة بتركيب مجموعة من قطع البلاط تشكل عند اكتمالها لوحة، تضم رسالة مخصّصة لمفاجأة العمال، وتغيير حياتهم ومستقبل أولادهم.

وبمجرد انتهاء العمال من بناء اللوحة، تم عرض رسالة «اتصالات» لهم على شاشة عملاقة «أنتم تبنون الحاضر، دعونا نسهم في بناء مستقبل أبنائكم»، والتي كانت بمثابة مفاجأة غامرة بالمشاعر للعمال، الذين شاركوا في بناء هذه اللوحة، ليتم إعلامهم بعدها بتخصيص منحة دراسية لأبنائهم بقيمة 25 ألف درهم لكل عامل. وعبّر الفائزون عن فرحتهم الغامرة وامتنانهم لـهذه المبادرة، التي غيرت من خلالها «اتصالات» حياتهم، وأتاحت مستقبل أكثر إشراقاً لأحبائهم وعائلاتهم.

وقال د. أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»: تؤمن «اتصالات» بأهمية دعم فئة العمال، الذين غادروا بلدانهم قادمين للعمل في دولة الإمارات، وهم بكل تأكيد جزأ لا يتجزأ من منظومة النجاح، الذي تشهده الدولة. وتسهم هذه الفئة بدعم المجتمع والاقتصاد وهي ذات دور رئيسي في بناء أبرز المعالم المعمارية والمشاريع الإنشائية في الدولة. وتنبع هذه المبادرة، التي تتزامن مع يوم العمال العالمي من حرص «اتصالات» على المساهمة بتكريم هذه الفئة، وشكرهم على تضحياتهم وتقديم يد العون لهم. ويحتفي يوم العمال العالمي، الذي يصادف أول من مايو في كل عام بجهود العمال، الذين يقدّر عددهم في الإمارات بـ 2.2 مليون عامل.

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