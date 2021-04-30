8.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 8.5 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1242 مبايعة بقيمة 2.72 مليار درهم، منها 121 مبايعة للأراضي بقيمة 526.63 مليون درهم، و1121 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.2 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، ومبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم، والثالثة ند الشبا الأولى بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 36 مليوناً.

فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 89 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، ومبايعة بقيمة 40 مليوناً في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 139 مبايعة بقيمة 331 مليون درهم، وتلتها منطقة الجداف بتسجيلها 109 مبايعات بقيمة 78 مليون درهم، والثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 96 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات 5.55 مليارات درهم منها 57 رهن أراض بقيمة 4.91 مليارات درهم، و321 رهن فلل وشقق بقيمة 643.97 مليون درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 4 مليارات درهم ورهن في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 231 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 171 هبة بقيمة 268.42 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 113 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 31 مليون درهم.

تصرفات يوم

كانت التصرفات العقارية بلغت أمس 807 ملايين درهم، حيث تم تسجيل 208 مبايعات بقيمة 473.56 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 92.58 مليون درهم، و195 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 380.98 مليون درهم.

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