«اتصالات» تنظر إعادة تمويل سندات بـ1.2 مليار يورو

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تنظر مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» في إعادة تمويل سندات مستحقة الدفع تبلغ قيمتها 1.2 مليار يورو أو ما يعادل 5.3 مليارات درهم وتستحق في يونيو 2021، من خلال سوق الدين.

وقالت المجموعة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، إنه هذا التمويل سوف يحسن المرونة المالية للمجموعة وسيتم استخدامه لسداد الشريحة الثانية من السندات المستحقة والتي تم إصدارها ضمن برنامج اتصالات للسندات متوسطة الأجل.

وأوضحت «اتصالات» بأنه سيتم إعلام السوق بأية تطورات مهمة حول الموضوع وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها.

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