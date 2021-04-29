القرية العالمية تدعم حملة "100 مليون وجبة" عبر تحقيق لقب جديد بموسوعة غينيس

المصدر: وام

تمكنت "القرية العالمية" الوجهة العائلية للثقافة و الترفيه والتسوق في المنطقة من تحقيق رقم جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية مقتربة من هدفها تحطيم 25 رقماً قياسياً احتفالاً بموسم اليوبيل الفضي محققة 23 رقماً حتى الآن .

وتخطط الوجهة لتحقيق رقمين قياسيين جديدين قبل ختام الموسم الحالي.

وشهدت الوجهة الترفيهية العائلية يوم 27 أبريل الجاري تشكيل عبارة "100,000,000 وجبة" مستخدمة 2,500 فانوس رمضاني لتحقق من خلالها لقب "أكبر رقم مصنوع من الفوانيس الرمضانية" دعماً لحملة "100 مليون وجبة" الوطنية.

تهدف حملة 100 مليون وجبة إلى توفير الطعام للمحتاجين والفئات المستهدفة في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية خلال شهر رمضان.

ولقيت محاولة تحقيق الرقم القياسي التي قامت بها القرية العالمية استحسان الضيوف وتم توزيع الفوانيس عليهم كهدية رمضانية مميزة بعد الإعلان عن تحقيق الرقم.

وسعت الوجهة العائلية من خلال هذه المحاولة إلى تشجيع ضيوفها للمساهمة في دعم الحملة التي تحمل رسالة نبيلة من الإمارات إلى العالم.

وتم عرض لوحات توعوية للحملة بالقرب من اللوحة الفنية التي تم نصبها لتحقيق الرقم لتفصيل كيفية مساهمة الضيوف المتواجدين في الموقع من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للحملة.

وتعتبر الأيام الثلاثة المتبقية للموسم حتى الثاني من مايو 2021 بمثابة الفرصة الأخيرة للضيوف للتمكن من زيارة موسم اليوبيل الفضي للقرية العالمية والاستفادة من الصفقات الرائعة لهدايا العيد والاستمتاع بأجواء ليالي رمضان المميزة في الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه.

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