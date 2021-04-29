مؤسسات إماراتية وإيطالية تبحث تعزيز التجارة والاستثمار

المصدر: دبي- البيان

بحثت الاتحاد لائتمان الصادرات ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، مع وكالة التجارة الإيطالية، وهي المؤسسة المعنية بتعزيز الاستثمارات والصادرات الإيطالية، واتحاد الصناعات الإيطالي «كونفيندستريا»، وهو أكبر اتحاد للصناعات الإيطالية، تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية بين الإمارات وإيطاليا.

جاء ذلك خلال اجتماع التقى خلاله الوفد الإيطالي، بقيادة كارلو فيرو، رئيس وكالة التجارة الإيطالية وباربرة بيلترام، عضو مجلس إدارة ونائبة رئيس الشؤون الدولية في اتحاد الصناعات الإيطالي «كونفيندستريا»، المهندس ساعد العوضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات رئيس اللجنة التنفيذية لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وجمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إضافة إلى ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وعدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المشاركة.

استعرض الاجتماع آخر المستجدات حول الشراكة القائمة بين وكالتي ائتمان الصادرات الإماراتية والإيطالية، ففي أكتوبر 2018، وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات مذكرة تفاهم مع شركة ائتمان الصادرات الإيطالية في وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية في روما.

ونتج عن هذا التعاون توقيع اتفاقية إعادة تأمين بين الطرفين في أبريل 2019، وذلك لدعم الشركات الإيطالية العاملة في الإمارات. وبموجب هذه الاتفاقية، تمكنت هذه الشركات من حماية أعمالها ومستحقاتها التجارية، والحد من المخاطر.

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