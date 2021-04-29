«حرة مطار الشارقة» تستقطب «فورباك » الهندية

المصدر: (الشارقة - البيان)

عززت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مكانتها وجهة بارزة للشركات الصناعية العالمية مع إعلان شركة «فورباك للصناعات» الهندية الرائدة عالمياً في إنتاج وصناعة وإعادة تدوير ورق الكرافت والورق المقوى والمنتجات البلاستيكية، عن استئجار أربعة مستودعات في «منطقة يو 2» التابعة للهيئة بمساحة إجمالية تقدر بـ25.833 قدماً مربعاً، بعد أن أعلنت عن توسيع نشاطاتها في المنطقة وافتتاح أول فروعها في الإمارات انطلاقاً من حرة مطار الشارقة، في دليل على المكانة المتميزة التي تحتلها إمارة الشارقة كمركز مهم لاستقطاب الشركات الصناعية حول العالم.

وجاء إعلان الشركة عن استثماراتها في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي من خلال توقيع مذكرة تفاهم جرت مؤخراً من قبل سعود المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وسامر لاكهاني رئيس شركة «فورباك للصناعات».

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