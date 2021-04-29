وزير خارجية إيطاليا يشيد بدور «دبي للمستقبل» في دعم رواد الأعمال والشركات العالمية الناشئة

المصدر: دبي- البيان

اطلع لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي على مبادرات وبرامج مؤسسة دبي للمستقبل، واستعرض مشاريع الشركات الإيطالية الناشئة، التي تستضيفها «منطقة 2071»، وذلك خلال زيارة رسمية للمؤسسة على رأس وفد، ضم عدداً من المسؤولين الإيطاليين. وتطور 11 شركة إيطالية مشاريعها في «منطقة 2071» ونصفها يخطط للعمل في الإمارات.

وكان في استقبال الوفد الإيطالي خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وعدد من رؤساء فرق العمل، حيث قام الوزير بجولة في «منطقة 2071»، واستمع لشرح مفصل حول أبرز مبادرات ومشاريع المؤسسة، بما في ذلك «مختبرات دبي للمستقبل» و«مختبر التشريعات» و«مسرعات دبي المستقبل».

وبحث الجانبان خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الناجحة في الإمارات وإيطاليا في مجالات ابتكار الحلول وتصميم المستقبل، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في بناء منظومة الفرص المستقبلية، وترسيخ الاقتصاد المستقبلي القائم على المعرفة، وتهيئة البيئة المحفزة لرواد الأعمال للتطور وابتكار قطاعات اقتصادية جديدة.

ختام

وتزامنت الزيارة مع ختام الدورة الثانية للبرنامج العالمي للشركات الناشئة، إحدى مبادرات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، التي تستضيفها مؤسسة دبي للمستقبل، بالشراكة مع وكالة التجارة الإيطالية في «منطقة 2071» للمرة الأولى في الدولة والمنطقة.

وأشاد لويجي دي مايو بالجهود المميزة لمؤسسة دبي للمستقبل في دعم المبتكرين ورواد الأعمال، وتشجيع الشركات الناشئة على تطوير الأفكار المستقبلية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتصميم مستقبل أفضل للجميع.

وقال خلفان بلهول: إن استضافة الشركات الإيطالية الناشئة في منطقة 2071 أسهمت بتعريفها بالفرص الاقتصادية والابتكارية والاستثمارية في دبي والدولة.

وأتاحت لها الاطلاع على التجربة الإماراتية في دعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيراً إلى حرص المؤسسة على تعزيز التبادل المعرفي مع الجهات الحكومية والخاصة في إيطاليا، بما يسهم في دعم مسيرة دعم الابتكار والتقدم في البلدين. وشهدت الدورة الثانية إطلاق مشروعين جديدين، والإعلان عن تعاون مع أكثر من 10 شركاء تجاريين، إضافة إلى عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة

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