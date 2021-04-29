هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تحصل على «آيزو 17065»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن حصول المختبر الوطني لأجهزة الاتصالات على شهادة آيزو (17065) في اعتماد أجهزة الاتصالات، من مركز الإمارات العالمي للاعتماد، وذلك تتويجاً للممارسات المعيارية المطبقة في المختبر بما يتماشى مع حرص إدارة الهيئة على تطبيق أفضل المعايير العالمية وتبنيها في العمليات والخدمات المقدمة للمتعاملين.

ينسجم هذا الإنجاز مع ما حققته الهيئة خلال العام الماضي، حيث حصلت على شهادتين من مركز الإمارات العالمي للاعتماد، وهما شهادة آيزو (17025) في الاعتماد الدولي للمختبر الوطني لأجهزة وتقنيات الاتصالات، وشهادة آيزو (17020) لتفتيش ومراقبة سوق أجهزة الاتصالات، وجاء حصولها على هاتين الشهادتين الدوليتين نتيجة التزامها بتطبيق المعايير الفنية الخاصة باعتماد المواد والأجهزة ومعايير الفحص والتفتيش التي أطلقتها المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC، وبما يتماشى مع ثقافة الجودة والتميز التي اتسمت بها مسيرة الهيئة وصولاً إلى أن أصبحت واحدة من الجهات الحكومية الرائدة والأكثر حضوراً وحرصاً على سعادة المتعاملين.

وقال المهندس سيف بن غليطة المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة: اعتماد أجهزة الاتصالات يمنح الثقة للجميع بأن هذه الأجهزة تتوافق مع المعايير الفنية والتقنية، وحصول الهيئة على هذه الشهادة يؤكد التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

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