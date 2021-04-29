«إف دي آي إنتليجنس»: موانئ دبي تغير المشهد التجاري لغرب أفريقيا بميناء السنغال الضخم

المصدر: دبي - نهى حوا

أكد «إف دي آي إنتليجنس» أن الميناء الضخم الذي تنشئه موانئ دبي العالمية قرب العاصمة داكار في السنغال سيحول البلاد إلى مركز تجاري إقليمي ويغير المشهد التجاري لغرب أفريقيا. وأفاد الموقع التابع لمؤسسة فايننشال تايمز اللندنية أن «موانئ دبي العالمية»، التي تستثمر 1.1 مليار دولار في ميناء مستوعبات جديد في ندايان ستجعل البلاد بوابة بحرية لغرب أفريقيا على بعد 50 كيلو متراً من الساحل من ميناء داكار.

ومن المقرر بدء تطوير ميناء «ندايان» العام المقبل وأن يكتمل 2026،على أن تتمتع موانئ دبي بامتياز فترتين مدتهما 25 عاماً.

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