موانئ أبوظبي تجمع مليار دولار من سندات

المصدر: (دبي - رويترز)

أظهرت وثيقة أن موانئ أبوظبي المملوكة للإمارة باعت أمس سندات لأجل 10 سنوات بمليار دولار بعد تلقيها طلبات بأكثر من 4.6 مليارات دولار وستستخدم الشركة الحصيلة في أغراضها العامة.

وأفادت وثيقة، لأحد البنوك المشاركة في الطرح أن السندات بيعت عند 110 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، مقارنة بسعر استرشادي أولي أعلى عند نحو 145 نقطة أساس.

ورتب الصفقة سيتي وبنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد وإتش.إس.بي.سي وميزوهو وسوسيتيه جنرال وبي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول وإس.إم.بي.سي نيكو.

كانت رويترز أوردت يوم الأحد أن موانئ أبوظبي حصلت على قرض بمليار دولار من 9 بنوك منها سيتي وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد. وقال مصدر إنها تخطط أيضاً لبيع سندات. وتملك موانئ أبوظبي، المملوكة للشركة القابضة التابعة لحكومة الإمارة، 11 ميناء في الإمارات وغينيا وتديرها ومنحتها وكالتا فيتش وستاندرد أند بورز تصنيف +A الأسبوع الماضي.

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