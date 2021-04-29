ارتفعت وتيرة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في «دبي الجنوب»

المصدر: (دبي – وام)

ارتفعت وتيرة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في مدينة دبي الجنوب خلال الأشهر الأخيرة مع اقتراب افتتاح الحدث الدولي الأبرز «إكسبو 2020».

وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن السجل الوطني الاقتصادي ارتفاع عدد رخص الأنشطة الاقتصادية العاملة في دبي الجنوب إلى نحو 7987 رخصة في النصف الأول من أبريل 2021 بنمو 1.4% مقارنة مع مارس من العام ذاته.

ويأتي النمو الكبير في الأنشطة الاقتصادية والتجارية في دبي الجنوب التي باتت تعرف بكونها مدينة المستقبل ووجه إمارة دبي الجديد بعد اكتمال البنية التحتية والمشروعات التطويرية التي نفذت في المدينة بمليارات الدراهم خلال الفترة الماضية.

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