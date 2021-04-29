853 مليوناً أرباح «دبي الإسلامي» الفصلية

المصدر: (دبي - البيان)

ارتفع صافي أرباح بنك دبي الإسلامي إلى 853 مليون درهم خلال الربع الأول من 2021 فيما بلغ إجمالي الدخل 2.8 مليار درهم مع استمرار البنك في إظهار صموده القوي في ظلّ الظروف الاقتصادية الحالية.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة إلى 1.614 مليون درهم مقابل 1.592 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي فيما انخفضت المصاريف التشغيلية 27% على أساس سنوي إلى 612 مليون درهم مقابل 839 مليوناً نتيجة النهج المنضبط للتكاليف والاستفادة بشكل كبير من أوجه التآزر في عملية الدمج.

وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 27.5% وهو أدنى معدل في القطاع المالي ما يجعل البنك اللاعب الأكثر كفاءة في السوق فيما ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 214 مليار درهم مقارنة مع 206 مليارات بزيادة 4% منذ بداية العام وحتى تاريخه.

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