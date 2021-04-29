«1فلس» زيادة للتر البنزين وتراجع الديزل 5 فلوس

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود، رفع أسعار البنزين خلال مايو 2021 بزيادة طفيفة في البنزين بلغت فلساً واحداً، بينما تراجعت أسعار الديزل بمقدار 5 فلوس لكل لتر.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من السبت، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة 5%.

وانخفض سعر لتر الديزل بمقدار 5 فلوس من 2.22 درهم في أبريل إلى 2.17 درهم في مايو.

وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار فلس واحد من 2.29 درهم في أبريل إلى 2.30 في مايو، كما ارتفع سعر لتر البنزين خصوصي «95» من 2.17 درهم في أبريل إلى 2.18 درهم في مايو، وكذلك ارتفع سعر لتر بنزين «إي بلس» «91» بمقدار فلس واحد من 2.10 درهم في أبريل إلى 2.11 درهم في مايو.

كانت لجنة متابعة أسعار الوقود أقرت رفع أسعار البنزين والديزل خلال أبريل 2021 بزيادة طفيفة في البنزين تراوحت بين 16 و17 فلساً، وبمقدار 7 فلوس زيادة في أسعار لتر الديزل.

وتأتي الزيادة الجديدة بعدما استقرت أسعار الوقود عند معدلات منخفضة لمدة 11 شهراً على التوالي، وبعد أن سجلت استقراراً مماثلاً خلال شهري يناير وفبراير.

يذكر أن الأسعار تراجعت في أبريل الماضي بنحو ربع درهم للتر، مسجلة أكبر تراجع من نوعه على مستوى شهري منذ تحرير الأسعار في أغسطس 2015، فيما تعد تسعيرة الشهور 11 الماضية هي الأقل خلال السنوات الأربع.

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