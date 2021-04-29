إعمار مولز تتوقع استمرار النتائج الإيجابية العام المقبل

المصدر: دبي - البيان

عقدت «إعمار مولز» مساء أول من أمس الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية، حيث ناقش أعضاء مجلس الإدارة الأداء البارز الذي حقّقته الشركة، رغم كل الصعوبات والتحديات التي رافقت جائحة «كوفيد 19» وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي وسوق تجارة التجزئة.

وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار العقاريّة: رغم التحديّات، تمكّنت إعمار اليوم بفضل مساهمة شركائنا ودعم موظّفينا المستمر من الحفاظ على مكانتها الاستثنائية. ورغم الأوقات العصيبة التي لم نشهد مثيلاً لها منذ عقود، أظهرنا قدرتنا الهائلة على التكيّف، لتتمكّن إعمار من الاستمرار في تقديم تجربة فريدة للمقيمين والسائحين على حدّ سواء.

ونتوقّع استمرار هذه النتائج الإيجابية في العام المقبل مع عودة الزوّار إلى مراكز التسوّق والمراكز الترفيهية. ونحن بدورنا نواصل تطوّرنا ومواكبتنا لأحدث الابتكارات الرقميّة، ونسعى للتواصل مع عملائنا وشركائنا عبر أحدث الطرق الذكيّة، لتحقيق النمو المستمر والدائم لأعمالنا.

دعم

وسلّط مجلس إدارة الشركة الضوء على جهود الشركة في دعم حكومة دبي في التصدّي لجائحة «كوفيد 19»، وذلك بإنشاء مركز تطعيم في دبي مول. كما أشار إلى دعم إعمار مولز أصول التجزئة والمستأجرين لديها .

وخلال الاجتماع، صادقت الجمعيّة العموميّة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير المدقّقين، وقوائمها الماليّة الموحّدة لعام 2020. خلال عام 2020، حقّقت «إعمار مولز» إيرادات بمقدار 3,5 مليارات درهم. كما بلغ إجمالي صافي ربحها 704 ملايين درهم.

إجراءات صارمة

استعرض اجتماع الجمعيّة العموميّة الإجراءات الصارمة التي تبنّتها الشركة، والتي أسهمت بدورها في استمراريّة سير أعمالها بالمستوى المطلوب في عام 2020، على الرغم من الجائحة التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. فقد قامت بتبنّي وتنفيذ العديد من المبادرات المميزة في المجال الرقمي بالسرعة القصوى لضمان الفعاليّة والكفاءة المثلى لسير عمليات تشغيل وإدارة مراكز التسوّق.

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