اتفاقية بين «أراضي عجمان» و«أبوظبي التجاري» لإدارة حسابات صيانة المشاريع

المصدر: عجمان - البيان

وقعت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان وبنك أبوظبي التجاري اتفاقية لإدارة حسابات الصيانة لمشاريع التطوير العقاري في إمارة عجمان.

وسيتمكن بنك أبوظبي التجاري بموجب هذه الاتفاقية من فتح حسابات الصيانة باسم لجنة الملاك بهدف تنظيم إدارة الأجزاء والمرافق المشتركة، وتنظيم شؤون لجان الملاك في العقارات الفرعية وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم شؤون الملاك في عجمان.

وقع الاتفاقية المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان ولودوفيتش نوبيلي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية ببنك أبوظبي التجاري.

وقال عمر بن عمير إن الدائرة تسعى دائماً إلى بناء وتعزيز شراكات استراتيجية مع مؤسسات رائدة تدعم الدائرة وتساعدها على تقديم خدمات راقية ومتميزة لمتعامليها، معرباً عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تضمن المزيد من الشفافية والثقة لدى المتعاملين وتحفظ حقوقهم وتوفر لهم المزيد من الخيارات المصرفية وتساهم في الحد من أي تجاوزات متعلقة بإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة.

أكد ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها في سبيل المحافظة على سمعة القطاع العقاري في إمارة عجمان وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز وجهات الاستثمار في المنطقة لاسيما في المجال العقاري لما تتوفر عليه من خصائص ومقومات جعلتها قبلة آمنة ومستقرة للمستثمرين من شتى دول العالم.

وقال لودوفيتش نوبيلي: سعداء لتسجيل بنك أبوظبي التجاري واعتماده من قبل دائرة الأراضي والتنظيم العقاري لإدارة حسابات الصيانة لمشاريع التطوير العقاري في عجمان.

وسيقوم البنك بموجب هذه الاتفاقية بفتح حسابات الصيانة على النحو التالي: حساب لأنشطة لجنة الملاك اليومية. ويعرف بحساب المصروفات العامة فضلاً عن الحساب الاحتياطي وهو حساب لودائع المبالغ الاحتياطية طويلة الأجل، بالإضافة إلى حساب الوحدة وهو حساب فرعي مخصص لكل وحدة لتحصيل الإيداعات.

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