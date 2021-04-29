بطاقة خصم للمواطنين من «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني إطلاق بطاقة الخصم فيزا سيغنتشر من باقة «إماراتي» التي توفر مجموعة واسعة من المزايا والعروض الاستثنائية المصممة خصيصاً لتلبية تطلعات وتفضيلات عملائه من المواطنين.

وتم تصميم البطاقة بالتعاون مع شركة فيزا بهدف توفير قيمة استثنائية للمواطنين ومراعاة أنماط حياتهم واهتماماتهم، ويحصل عملاء البنك من المواطنين على البطاقة مجاناً دون أية رسوم سنوية. وتماشياً مع التزام بنك الإمارات دبي الوطني بمنح عملائه المواطنين تجربة فريدة تعكس هويتهم، تم تصنيع بطاقة الخصم من مواد معدنية ذكية وعالية الجودة تتميز بتصميمها الفريد.

وتقدم البطاقة الجديدة المتوفرة مع باقة «إماراتي» مجموعة واسعة من المزايا في دولة الإمارات والعالم، بما فيها المزايا الحصرية عبر مجموعة Visa للفنادق الفاخرة، والتي تتضمن أبرز الفنادق العالمية وأشهرها.

ويمكن لحاملي البطاقة التمتع بترقية تلقائية لغرفهم الفندقية، ووجبة فطور مجانية ومزايا الضيوف من كبار الشخصيات، إضافة إلى خدمات الكونسيرج العالمية من Visa، والدخول المجاني لأكثر من ألف صالة مطار حول العالم عبر خاصية LoungeKey.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز