المالية المركزية بالشارقة تعمل على تفعيل نظام «تحصيل» بمراكز تسهيل

المصدر: الشارقة - البيان

عملت دائرة المالية المركزية بالشارقة على تفعيل نظام الإيصال الذكي «تحصيل» في مركز المعلومات تسهيل في مدينة الشارقة، وفي مركز الاتحاد لخدمات رجال الأعمال تسهيل كلباء، وذلك في ظل سعي الدائرة لتطوير نظام الإيصال الذكي «تحصيل»، ليخدم كافة الأفراد المتعاملين مع حكومة الشارقة، من خلال الاتفاق مع مركز المعلومات تسهيل، لتقديم خدمة إعادة تعبئة حساب تحصيل التي من شأنها التيسير على عملاء النظام وتمكينهم من القيام بإعادة تعبئة حساب تحصيل أو الخدمات الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وقد استند التفعيل إلى اتفاقية بين الطرفين تم توقيعها خلال الشهر الماضي.

وقالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة: «انطلاقاً من رؤية الدائرة المستندة إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحرص الدائرة على تعزيز كفاءة الإجراءات المالية في الدوائر الحكومية، من خلال توفير بيئة عمل تضمن النجاح والتميز المالي، وتحقيق أعلى مستوى من رضا المتعاملين عبر تخفيف وتبسيط الإجراءات، وتقديم أفضل أنظمة الدفع الإلكتروني، وأفضل الأنظمة المالية، الإلكترونية والذكية، باستخدام تقنيات مبتكرة، وبطرق آمنة وسهلة ومتاحة على مدار الساعة ».

ولفتت إلى أن نظام الإيصال الذكي «تحصيل» يقوم بتحصيل الرسوم الحكومية إلكترونياً في كافة الدوائر الحكومية في الإمارة.

تعاون الموظفين

من أجل تفعيل «تحصيل» سيلتزم مركز المعلومات تسهيل بتزويد من يرغب من المتعاملين مع الدائرة بالخدمة التي تعرف باسم خدمة إعادة تعبئة حساب تحصيل لدائرة المالية المركزية بالشارقة، كما تلتزم الدائرة بضمان تعاون موظفيها مع «تسهيل» فيما يتعلق بالتعامل حسب الأصول وتوفير معلومات التواصل ذات الصلة مع هؤلاء الموظفين بما في ذلك أرقام الهواتف المباشرة، وتلتزم الدائرة أيضاً بتوفير شاشات ونظام الشحن الخاص بنظام تحصيل للطرف الثاني.

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