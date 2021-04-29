906 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، 906 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 231 مبايعة بقيمة 523.92 مليون درهم، منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 137.98 مليون درهم و205 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 385.95 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 349.61 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 210.19 ملايين درهم و65 رهن فلل وشقق بقيمة 139.41 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 200 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 15 مليون درهم. وأما الهبات فشهدت تسجيل 70 هبة بقيمة 32.7 مليون درهم أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 26 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 2 مليون درهم.

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